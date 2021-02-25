На Кубани количество COVID-пациентов резко снизилось до 142 человек

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал свежие данные о заболеваемости коронавирусом. Согласно сводке, за сутки в регионе заболели 142 человека. Это меньше на 14 случаев по сравнению с данными на 24 февраля, когда в крае заболели 156 человек.

Согласно статистике, в Краснодаре зарегистрировано 50 случаев, в Сочи - 20, в Новороссийске - 11. В Армавире заболели семеро. В Кореновском и Приморско-Ахтарском районах - по шесть. В Геленджике, Туапсинском и Мостовском районах - по четыре. В Динском, Лабинском, Крымском и Павловском районах - по три. В Выселковском, Ейском, Курганинском, Тимашевском, Щербиновском районах и Анапе - по два. На территории Белореченского, Красноармейского, Славянского, Темрюкского, Тихорецкого и Новокубанского районов по одному новому случаю.

Общее количество заболевших составило 37 957 человек, включая 2 715 детей. 32 274 пациента выздоровели, 1 885 человек скончались. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 668,7.

По данным регионального минздрава, в стационарах продолжают лечение 1 181 пациент, амбулаторно лечатся – 2 617 человек. 87 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО.

Наталья Решетняк