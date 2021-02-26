Создатель Badoo запустил в России аналог Clubhouse

Основатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев рассказал Forbes о запуске голосовой соцсети Stereo в России. Пользователи сервиса, как и в Clubhouse, могут проводить аудиоэфиры в реальном времени. Однако в Stereo можно также записывать беседы и получать донаты от слушателей.

Андрей Андреев начал работу над созданием Stereo после продажи доли в MagicLab американскому фонду Blackstone в ноябре 2019 года. Разработка заняла около шести месяцев. В августе 2020 года Stereo запустился в Лос-Анджелесе. Первыми пользователями стали местные комики. Затем сервис заработал в Великобритании и Европе.

«После сделки с Blackstone вопрос финансирования у меня не стоит, и я оцениваю сейчас Stereo как проект, который может вырасти в несколько раз больше предыдущего бизнеса»,— рассказал Андрей Андреев. По его словам, в ближайшее время Stereo начнет удерживать комиссию в качестве платы за инфраструктуру. Это позволит создателям контента зарабатывать деньги на стримах и донатах.

Ежедневно пользователями Stereo становится около 50 тыс. человек по всему миру, уточнил бизнесмен. В России приложение Stereo доступно на iOS и Android.

Clubhouse был запущен в марте 2020 года, однако значительный рост числа пользователей произошел в начале 2021 года. В конце января у приложения было 2 млн активных пользователей в неделю, к концу февраля — свыше 10 млн. Приложением заинтересовался основатель Facebook Марк Цукерберг, который начал разработку аналогичного сервиса. Илон Маск провел несколько сессий в приложении и пригласил пообщаться через него президента России Владимира Путина. В настоящий момент приложение оценивается в $1 млрд. Сейчас разрабатывается версия приложения для Android.