«Аэрофлот» предложил ввести в России новый тариф

11 февраля «Аэрофлот» направил в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта письмо с предложением ввести в России тариф, при котором авиаперевозчик сможет сам и без согласия пассажира изменить условия перевозки. Об инициативе сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

«Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%»,— говориться в пояснительной записке документа. Предложение оформлено в виде проекта федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила.

Согласно документу, «Аэрофлот» предлагает разрешить авиакомпаниям самостоятельно менять условия перевозки: дату, рейс, маршрут (например, заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания. При этом компенсация будет выплачиваться не во всех случаях. По мнению опрошенных газетой экспертов, речь идет о завуалированной легализации овербукинга.

Как уточнил президент Ассоциации Владимир Тасун, на чье имя было направлено предложение, для сбора мнений всех авиакомпаний рассмотрение инициативы отложено до конца февраля. Минтранс заявил, что предложение не будет рассматриваться «до полноценного восстановления авиасообщения».

О показателях компании — в материале “Ъ” «Коронавирус подкосил "Аэрофлот"».