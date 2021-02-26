В России доля просроченных микрозаймов выросла до 37%

Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в январе 2021 года выросла до 37% от общего объема портфеля российских микрофинансовых организаций (МФО), сообщил ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». В январе прошлого года эта же доля составляла 30%.

Объем просроченных долгов МФО в январе 2021 года составил 66,4 млрд руб. Количество долгов составило 5,4 млн ссуд (42% от общего портфеля микрозаймов). Это также является максимальным показателям за время наблюдений. В отдельные месяцы 2020 года доля просрочки достигала 40%.

При этом в начале 2021 года также выросло количество выданных займов: 1,9 млн займов (+12%) на 24,5 млрд руб. (+15%). Средний чек выдач вырос с январем прошлого года на 3% — до 13 096 руб.

Ранее опрошенные “Ъ” эксперты спрогнозировали рост выдачи микрозаймов в 2021 году на 15–20%. По мнению аналитиков, оживлению на рынке будут способствовать ускоренный переход выдач в онлайн, а также переток банковских клиентов из-за ужесточившегося скоринга. При этом быстрый рост портфелей может привести к ухудшению их качества.

Подробнее о прогнозе — в материале “Ъ” «Микрозаймы растеряли заявки».