Микрофинансисты дадут выдачи

В 2021 году выдача микрозаймов может вырасти на 15–20% после стагнации в прошлом году, полагают участники рынка. Оживлению будут способствовать ускоренный переход выдач в онлайн, а также переток банковских клиентов из-за ужесточившегося скоринга. Однако быстрый рост портфелей может привести к ухудшению их качества, а сохраняющаяся экономическая нестабильность ужесточит борьбу за клиентов и увеличит стоимость их привлечения, предостерегают эксперты.

Согласно прогнозам аналитического центра МФК «Займер», в 2021 году объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) может увеличиться на 15–20% по сравнению с уровнем 2020 года. В прошлом году показатель составил около 415 млрд руб., почти не изменившись по отношению к 2019 году.

Ожидают в компании и роста средней суммы займа. За 2020 год она увеличилась — на 7,4 процентного пункта, до 11,6 тыс. руб., в 2021 году может достигнуть 13–14 тыс. руб., полагают аналитики. В кризисный период компании намерено занижали «чек», одобряя многим клиентам меньшие суммы, чем в заявках, чтобы не допустить излишней закредитованности, поясняет председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. По его словам, поскольку острая фаза кризиса пройдена, на рынке продолжится унификация продуктов, сокращение разрыва по средним суммам и срокам займов между PDL (до зарплаты) и IL (среднесрочные займы).

Увеличению выдач микрозаймов будет способствовать перевод выдач в онлайн и приток в МФО бывших банковских клиентов, не прошедших ужесточившийся отбор. «Пандемия показала ограниченность офлайн-точек, дистанционные сервисы на этом фоне выглядят более гибкими и клиентоориентированными,— считает гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов.— Благодаря им финансовая доступность не попала под сильное влияние ограничительных мер».

По его мнению, сегмент будет переориентироваться на среднесрочные займы, приближенные к банковским продуктам с большей суммой и сроком погашения. «Такой подход ближе клиентам в период финансовой нестабильности и позволяет гибче планировать бюджет»,— отмечает эксперт. Скажется и реализация клиентами отложенного спроса — накопленное населением недопотребление будет влиять на рынок уже весной текущего года, уверены аналитики «Займера».

Предпосылок для снижения спроса в ближайшие месяцы нет, соглашается господин Мехтиев. Более того, новые сервисы, как, например, цифровой профиль гражданина (ЦПГ), массовое подключение МФО к которым ожидается в этом году, потенциально позволят участникам рынка удовлетворять большее количество заявок без потери качества портфеля, полагает он.

«Однако рост объемов кредитования во всех сферах приводит к росту абсолютной суммы просроченной задолженности, предостерегает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.— Главное — сохранить долю потерянных займов на приемлемом для рынка уровне». По мнению главы финансового маркетплейса «Юником24» Юрия Кудрякова, рост рынка будет достаточно консервативным — доля одобренных заявок составит около 30%.

Рынок МФО уже «получил прививку» от кризиса 2020 года и готов работать в новых условиях, отмечают микрофинансисты, в 2021 году нужно говорить не о восстановлении рынка, а о росте. Январь уже стал подтверждением этому тезису, заверил гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин.

Впрочем, не все компании смотрят на текущий год столь оптимистично. Гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко не ожидает бурного роста рынка микрофинансирования в 2021 году. Объем выданных займов будет на уровне 2019 и 2020 годов, уверена она. «Компании достаточно сильно изменили кредитные политики и повысили качество оценки клиентов. В связи с тем, что уровень доходов людей продолжает снижаться, вероятность получения займа или кредита в банке также снижается,— поясняет она.— Сегодня МФО готовы финансировать клиентов, которые максимально приближены к банковским».

В таких условиях микрофинансисты будут делать больший упор на повторных клиентах, добавляет госпожа Хорошко: на рынке будет серьезная борьба за них, которая может привести к росту стоимости привлечения.

Полина Трифонова