ФАС проверит цены на керосин в аэропорту Тамбова

Тамбовское управление ФАС возбудило дело об установлении «монопольно высокой цены» на авиационный керосин в аэропорту Тамбова, принадлежащему областной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Управляющее им бюджетное учреждение без согласования с регулирующими органами установило с начала года «экономически необоснованную цену» в 70 тыс. руб. за 1 т керосина ТС-1.

Рассмотрение дела назначено на 4 сентября. Отмечается, что оно возбуждено по материалам прокурорской проверки. Как пояснили в ФАС, аэропорт нарушил установленный законодательством порядок ценообразования. «Предприятие является субъектом естественной монополии, занимает доминирующее положение на рынке услуг по заправке воздушных судов авиационным топливом, хранению авиационного топлива в аэропорту города Тамбова. Тарифы на эти услуги подлежат государственному регулированию,— сказано в сообщении ведомства.— Однако, бюджетное учреждение самостоятельно установило тарифы, что может привести к ущемлению интересов потребителей».

Сергей Калашников