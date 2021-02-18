Аэропорт приблизил застройку

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, приаэродромная территория международного аэропорта Воронеж имени Петра Первого значительно скорректирована: границы седьмой подзоны, в которой ограничено строительство жилья из-за шумового воздействия, сокращены в шесть раз. Кроме того, в третьей и четвертой подзонах, которые затрагивают территорию девелоперского проекта ГК Хамина, может измениться разрешенная высотность зданий. Эксперты отмечают, что в настоящий момент границы седьмой подзоны приаэродромной территории по всей России устанавливаются «хаотическим образом».

Доработанный проект приаэродромной территории аэропорта Воронеж поступил на повторное рассмотрение в правительство Воронежской области в январе и, по данным “Ъ-Черноземье”, одобрен всеми участниками рабочей группы. Итоговым этапом согласования станет утверждение документа Федеральным агентством воздушного транспорта и внесение сведений о приаэродромной территории в ЕГРН.

Как пояснили “Ъ-Черноземье” в региональном департаменте архитектуры и градостроительства, в скорректированном проекте существенно — в шесть раз — сокращены границы седьмой подзоны, в которой запрещается возводить жилье из-за шумового воздействия. Кроме того, из проекта исключено требование о необходимости дополнительного согласования размещения объектов в границах подзоны с Центральным МТУ Росавиации. В предыдущем варианте проекта в зону ограничений седьмой подзоны полностью или частично попадали левобережная часть Воронежа, пригородный райцентр Рамонь и его поселения — Новоживотинное, Айдарово, Медовка, Гвоздевка, Русская Гвоздевка, Хвощеватка, Новоподклетное, а также поселки Бабяково, Воля, Шуберское, Маклок, Стахановский Новоусманского района, села Губарево и Гудовка Семилукского района.

Согласно федеральному законодательству (135-ФЗ), проект приаэродромных территорий предусматривает установление семи подзон, в границах которых запрещено или ограничено строительство в зависимости от его назначения и технических параметров. Например, третья подзона ограничивает высоту объектов, шестая — запрещает размещение мусорных полигонов на расстоянии ближе 15 км. Наиболее критичная в отношении размещения жилых домов седьмая подзона. Она устанавливает ограничения при размещении зданий в соответствии с требованиями по обеспечению санитарных норм по шуму, загрязнению атмосферного воздуха и уровню электромагнитного излучения. Все подзоны устанавливаются для обеспечения безопасности полетов конкретного аэродрома.

В скорректированном проекте приаэродромной территории в седьмую подзону попадают частично Айдаровское сельское поселение, Чертовицы, Новоживотинновское сельское поселение, Медовка, Яменское сельское поселение. Речь идет о тех территориях населенных пунктов, где нет жилой застройки. В соответствии с новым проектом решения, седьмая подзона не затрагивает и застроенную часть Воронежа, как это было ранее.

Кроме того, в новом документе также откорректированы третья и четвертая подзоны в части четкой градации ограничений по высоте и частоте радиопередающих средств в каждом их секторе, уточнили в департаменте архитектуры и градостроительства. По данным “Ъ-Черноземье”, переговоры с аэродромом вела ГК Хамина для смягчения ограничений на размещение объектов в зоне влияния радиотехнического оборудования приемно-передающего центра «Сатурн».

В генплане Яменского сельского поселения, в границы которого входит аэропорт, указаны параметры застройки города-спутника Солнечный, который собирается возводить ГК Хамина вблизи ТРЦ «Сити-парк "Град"». Участки площадью 62,4 га и 49,5 га рассчитаны на многоэтажную жилую застройку. На первом участке планируется возвести 330 тыс. кв. м жилья для 11 тыс. человек. На втором — 385 тыс. кв. м для 12,84 тыс. человек. В документе отмечается, что в случае реализации планов инвесторов «жилье вплотную подойдет к территории международного аэропорта Воронеж и таким образом пресечет возможность полноценной реализации потенциала приаэродромной зоны». В ГК Хамина пока предпочли не комментировать участие компании в подготовке документов воздушной гавани.

Приаэродромная территории еще одного воронежского аэродрома — экспериментальной авиации (Придача, располагается на левом берегу города) — была утверждена в июне 2018 года. Ее подзоны позволили спроектировать крупный высотный жилой массив в зоне подлета. При этом первоначальный проект аналогичных документов от международного аэропорта Воронеж в 2019 году не был согласован региональным правительством из-за существенных ограничений для застройщиков и отправлен на доработку.

По словам гендиректора ООО «Центр экологической безопасности» Михаила Картышева, в настоящий момент границы седьмой подзоны приаэродромной территории по всей России устанавливаются «хаотическим образом». Отсутствует утвержденная методика по построению границ шумовой зоны при полетах воздушных судов, то есть эксперты и Роспотребнадзор не могут оценить достоверность границ шумовых зон. Кроме того, исходные данные для разработки проекта седьмой подзоны, предоставляемые аэродромами, носят произвольный характер.

Большинство разработчиков проектов седьмых подзон никогда не видели одновременно самолет и шумомер, — комментирует Михаил Картышев. — То есть отсутствует представление о порядке ожидаемых уровней шума на местности, что и дает возможность сокращать зоны и в шесть, и в десять раз».

С другой стороны, установление границ шумовой зоны завышенных размеров влечет за собой необоснованные ограничения по эксплуатации земельных участков, согласен эксперт. Эти ограничения, по его мнению, будут оспорены пострадавшими гражданами и крупными строительными организациями. «Установление границ шумовой зоны заниженных размеров будет встречено администрациями городов позитивно, однако эти же администрации впоследствии обяжут эксплуатировать аэродром с соблюдением установленных границ седьмой подзоны, а это однозначно ведет к сокращению интенсивности полетов», — предупредил господин Картышев.

Ирина Лобанова