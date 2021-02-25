Собянин допустил отмену коронавирусных ограничений для людей из группы риска

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах сделать рекомендательным ограничение на проезд в общественном транспорте, которое в данный момент обязательно для москвичей из группы риска заболевания коронавирусом. Такую перспективу мэр объяснил устойчивой тенденцией к снижению темпов заболеваемости COVID-19. Он отметил, что «люди с хроническими заболеваниями, люди старшего поколения — это как раз группа риска, которая очень тяжело переживает эту болезнь».

«С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные, чтобы человек сам (решал.— “Ъ”), ощущая, насколько он вообще находится в зоне риска, и принимал сам для себя эти решения. Конечно, будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя»,— сказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по ТАСС).

Ранее мэр Москвы сказал, что в течение одного-двух месяцев коронавирусные ограничения могут быть частично сняты, если число заболевших продолжит сокращаться. Конкретный перечень ограничений, которые могут быть отменены, пока не приводится. С начала пандемии COVID-19 в Москве заразились 973,5 тыс. человек, умерли 14,9 тыс.

Сейчас в Москве по-прежнему приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет, действует запрет на проведение массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате. В магазинах и транспорте необходимо носить маску и перчатки.

В России число заразившихся COVID-19 снижается седьмой день подряд. Сегодня, 25 февраля, выявлено 11 198 новых случаев заражения, общее число достигло 4,2 млн. В Москве за сутки зарегистрировано 1406 заразившихся (всего за время пандемии 973 578).

За время пандемии выросло число людей с тревожными и депрессивными расстройствами. Как выяснил “Ъ”, в разных регионах рост составил от 10% до 30%. Россияне жалуются на страх заболеть, панические атаки и суицидальные мысли, связанные с боязнью осложнений.

Подробнее о последствиях пандемии — в материале “Ъ” «Коронавирус вызвал коронапсихоз».