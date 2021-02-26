«Арктик СПГ-2» ищет путь в Азию

НОВАТЭК раскрыл свой первый твердый контракт по продаже газа с будущего проекта «Арктик СПГ-2». Компания собирается поставить небольшие объемы — 3 млн тонн за 15 лет — в адрес китайской Shenergy Group. Контракт предусматривает поставку на условиях DES в Китай и, по данным “Ъ”, нефтяную привязку. Хотя акционеры «Арктик СПГ-2» собираются вскоре привлечь проектное финансирование, пока контракты заключены лишь на чуть более чем 50% объемов с проекта. Но, как отмечают аналитики, в последние годы из-за развития спотового рынка банки готовы предоставлять финансирование для проектов и с малой контрактацией.

НОВАТЭК подписал долгосрочный контракт с китайской Shenergy Group о поставке с проекта «Арктик СПГ-2» 3 млн тонн СПГ в течение 15 лет (около 200 тыс. тонн в год). Газ будет поставлен из портфеля Novatek Gas & Power Asia — сингапурской трейдинговой структуры НОВАТЭКа. Поставки будут вестись на условиях DES (точка сдачи СПГ в порту) на терминалы в Китае. По словам источников “Ъ”, контракт имеет традиционную для Азии нефтяную привязку.

НОВАТЭК стремится заключать долгосрочные контракты прежде всего с конечными потребителями в Азии, куда планирует продавать до 80% от своих объемов с «Арктик СПГ-2».

Контракт с Shenergy Group не первый в портфеле «Арктик СПГ-2». НОВАТЭК в последнем годовом отчете указывал, что в 2020 году подписал первые долгосрочные и среднесрочные контракты по «Арктик СПГ-2» с азиатскими и европейскими покупателями, которые не назывались. Однако известно, что НОВАТЭК подписал соглашение о намерениях с испанской Repsol на поставку 1 млн тонн СПГ в течение 15 лет на условиях DES, а с трейдером Vitol — на такой же объем и срок, но на условиях FOB.

«Арктик СПГ-2» — проект СПГ-завода на базе Утреннего месторождения (запасы по PRMS — 1,434 трлн кубометров). Предусмотрено три линии по 6,6 млн тонн СПГ в год, первую очередь планируется запустить в 2023 году, вторую — в 2024 году, третью — в 2026 году. Акционеры — НОВАТЭК (60%), а также по 10% у Total, CNPC, CNOOC и консорциума Mitsui и JOGMEC.

Согласно условиям вхождения в проект иностранных акционеров, они законтрактовали на долгосрочной основе объем СПГ, пропорциональный их доле участия. Соответственно, самому НОВАТЭКу предстоит законтрактовать около 12 млн тонн, и пока что компания заключила контракты примерно на 2,2 млн тонн.

Таким образом, совокупно по проекту законтрактовано лишь чуть более 50% от общего объема, чего обычно недостаточно для привлечения банковского финансирования.

Изначально руководство НОВАТЭКА говорило, что собирается реализовывать до половины своего объема СПГ с проекта на спотовой или краткосрочной основе. Но позже глава компании Леонид Михельсон заявлял, что «доля спота будет обязательно», но банки могут предложить более низкую ставку, если будет законтрактована большая часть СПГ. Топ-менеджеры компании уточняли, что акционеры «Арктик СПГ-2» планируют договориться с банками о проектном финансировании в первой половине 2021 года, всего может быть привлечено $11 млрд.

У НОВАТЭКа не должно возникать проблем с привлечением банковского финансирования в «Арктик СПГ-2» даже при нынешнем уровне законтрактованности — у проекта ясная финансовая модель, конкурентные преимущества и сильные международные инвесторы, считает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Хотя традиционно банки требовали от проектов заключения контрактов на 90% объемов, в последние годы ситуация меняется. Так, по американскому проекту Golden Pass или канадскому LNG Canada инвестиционные решения принимались при полном отсутствии или единичных контрактах.

По мнению директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, НОВАТЭК, который планирует создать терминалы по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке, может быть заинтересован в организации там своих ценовых хабов. Соответственно, компания может стремиться увеличить продажи на них на условиях FOB как на споте, так и по средне- и долгосрочным контрактам, полагает она.

Татьяна Дятел