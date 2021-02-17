По НОВАТЭКу ударили мировые цены

Из-за падения цен на нефть и газ, а также из-за учета прибыли от продажи 40% в проекте «Арктик СПГ-2» и курсовой переоценки НОВАТЭК снизил чистую прибыль по МСФО в 2020 году более чем на 90%, выручку — на 17,5%. Дивиденды компании за 2020 год суммарно могут составить примерно 84,5 млрд руб. По оценке аналитиков, в 2021 году ситуация для НОВАТЭКа улучшится — чистая прибыль может вырасти до 255 млрд руб., выручка — до 839 млрд руб.

Чистая прибыль НОВАТЭКа в 2020 году упала на 92% год к году, до 67,83 млрд руб., нормализованная EBITDA сократилась на 20%, до 201,9 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО. Нормализованная чистая прибыль без учета эффекта от курсовых разниц (база для расчета дивидендов) в 2020 году снизилась на 31%, до 169 млрд руб., выручка компании упала на 17,5%, до 711,8 млрд руб. FCF компании в 2020 году стал отрицательным, составив 32,7 млрд руб.

Таким образом, исходя из дивидендной политики в 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, НОВАТЭК может выплатить акционерам по итогам года 84,51 млрд руб., или около 27,83 руб. на акцию, минимальная дивидендная доходность составит около 1,9%. За 2019 год НОВАТЭК заплатил акционерам 98 млрд руб., или 32,33 руб. на акцию (тогда минимальная планка была не менее 30% от чистой прибыли). По прогнозу Екатерины Родиной из «ВТБ Капитал», выручка компании в 2021 году вырастет до 838,8 млрд руб. ($11,201 млн), чистая прибыль — до 254,8 млрд руб. ($3,423 млн).

Снижение выручки и нормализованного показателя EBITDA в компании объясняют падением мировых цен на нефть и газ.

«Выручка также снизилась в связи с уменьшением объемов реализации сжиженного природного газа (СПГ) на международных рынках в результате увеличения доли прямых продаж "Ямал СПГ" по долгосрочным контрактам»,— поясняет НОВАТЭК.

Помимо этих факторов, на прибыли также сказалось признание значительных курсовых разниц. Кроме того, в ней отражен эффект от продажи долей в проекте «Арктик СПГ-2». Так, в 2019 году прибыль от продажи 40% (по 10% у Total, китайских CNPC и CNOOC, а также японского консорциума Mitsui и JOGMEC) составила 675 млрд руб., а размер убытков от последующей неденежной переоценки условного возмещения по сделкам в 2019 и 2020 годах оценен в 34,5 млрд и 47,8 млрд руб. соответственно. В 2019 году компания также признала прибыль от реорганизации «Арктикгаза» в размере 7,8 млрд руб.

Капвложения НОВАТЭКа за 2020 год выросли на 26% — до 204,6 млрд руб., основную часть инвестиций компания направила на новые СПГ-проекты — «Арктик СПГ-2», Обский СПГ, а также на освоение добывающих месторождений (Берегового, Юрхаровского, Западно-Юрхаровского), разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений и разведочное бурение. В январе 2021 года НОВАТЭК выделил «Арктик СПГ-2» финансирование в объеме 37,5 млрд руб., следует из материалов компании.

Пилотный проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в 2020 году вновь превысил свою проектную мощность — на 13,9%, до 18,8 млн тонн СПГ, в 2019 году мощность проекта составила 18,4 млн тонн СПГ.

Татьяна Дятел