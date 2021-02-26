Россия угасает и ужасает Уильяма Бёрнса

Россия и Китай оказались в центре внимания на состоявшихся в комитете по разведке Сената США слушаниях, посвященных утверждению Уильяма Бёрнса на пост главы ЦРУ. Бывший посол США в Москве предупредил, что Россия все еще опасна, и пообещал вылечить американцев, «пострадавших от ее акустических атак».

«Путинская Россия продолжает демонстрировать, что угасающие державы могут оказывать такое же подрывное воздействие, как и растущие. Для этого они могут применять меры асимметричного воздействия, особенно в цифровой сфере»,— заявил господин Бёрнс в среду на слушаниях, проходивших в такой благожелательной атмосфере, что они больше напоминали дружескую беседу.

Кандидат на пост главы ЦРУ отметил, что больше всего седых волос у него на голове появилось во время работы в Москве — Уильям Бёрнс был послом США с 2005 по 2008 год.

«Что я усвоил, так это тот факт, что путинскую Россию никогда не стоит недооценивать»,— поведал он коллегам, несколько раз назвав Россию «слабеющей», но в то же время агрессивной.

«Пока Владимир Путин будет оставаться российским лидером, нам придется работать с Россией в очень узком коридоре возможностей — от очень жесткого конкурента до очень сурового противника»,— резюмировал он. Господин Бёрнс практически сразу привел пример недружественного поступка со стороны Москвы, назвав недавнюю историю со взломом программного обеспечения компании SolarWinds «очень холодным душем», заставившим Вашингтон обратить внимание на уязвимость логистических цепочек и критически важной инфраструктуры. Бывший посол подтвердил: ответить на взлом планируется в течение нескольких ближайших недель. Он также пообещал заняться расследованием «акустических атак» на сотрудников американских зарубежных учреждений, которые, по мнению США, имели место в том числе в Москве.

Высказывания Уильяма Бёрнса прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Он очень хорошо разбирался в российских делах, понимал Россию, точки натяжения в наших двусторонних отношениях и никогда не был глупым "ястребом". Он всегда был очень сбалансированным американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном»,— сообщил господин Песков. При этом он отказался отвечать на вопрос, почему Уильям Бёрнс поседел за время работы в Москве, пошутив, что не силен в геронтологии.

Впрочем, брифинг экс-посла в РФ одной Россией не ограничился.

Большая часть времени была посвящена Китаю, который сам господин Бёрнс счел главным противником разведсообщества США.

«Надо пристегнуть ремни и приготовиться к долгосрочному противостоянию с Китаем. Оно не похоже на гонку с СССР во время холодной войны: тогда речь в основном шла об оборонной сфере и идеологии. Нынешний противник, в свою очередь, чрезвычайно амбициозен в сфере технологий и успешен в сфере экономики»,— сообщил Уильям Бёрнс.

Он подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина Пекин становится все более серьезным противником. «Китай методично работает над усилением способности выкрадывать интеллектуальную собственность, подавлять собственный народ, задирать соседние страны, наращивать влияние во всем мире и в американском обществе»,— сообщил вероятный будущий глава ЦРУ.

Он согласился с призывом демократов и республиканцев перенаправить ресурсы на противостояние Пекину и сообщил, что в ЦРУ будут набирать сотрудников с хорошим знанием китайского языка, а также займутся совершенствованием технологий сбора и анализа разведданных, касающихся Поднебесной.

Уильям Бёрнс также пообещал сенаторам, что под его началом ЦРУ будет поставлять объективные данные, свободные от партийной интерпретации. Учитывая дружелюбную атмосферу, царившую на слушаниях, которые газета USA Today даже окрестила за это «соревнованием по закидыванию букетами», скорое назначение на желаемый пост господину Бёрнсу практически гарантировано.

Алексей Наумов