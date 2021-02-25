Основатель «Тараса Бульбы» не хочет умирать в тюрьме

Пресненский суд Москвы вынес постановление о заочном аресте основателя и владельца ресторанов украинской кухни «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана. В Следственном комитете России (СКР) считают, что бизнесмен скрывается за границей от следственных действий по уголовному делу о неуплате налогов на 57 млн руб. Защита ресторатора отмечает, что ранее он был приговорен по первому налоговому делу к двум годам заключения, но освобожден от наказания в связи с болезнью. Сейчас бизнесмен, отмечают его представители, не прячется, а лечится.

Представитель главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве сообщил, что уголовное дело в отношении Юрия Белойвана было возбуждено 3 марта 2020 года. По версии следствия, в 2011–2014 годах ресторан предпринимателя «Золотой рассвет» не доплатил в бюджет около 57 млн руб. налогов, в связи с чем господина Белойвана и привлекли к уголовной ответственности по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Однако, зная об этом, бизнесмен на следственные действия не является, в связи с чем ГСУ СКР инициировало его объявление вначале в федеральный, а затем и в международный розыск. Заочный же арест потребовался для того, чтобы к разыскным мероприятиям подключился Интерпол.

Как уже сообщал “Ъ”, летом 2019 года Юрий Белойван был признан Басманным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и приговорен к двум годам колонии общего режима.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года господин Белойван ввел практику оплаты заказов наличными с целью снижения размера ежедневной выручки.

Для этого из памяти системы «Р-кипер» (система автоматизации предприятий общественного питания) удалялись наиболее дорогостоящие заказы за день, после чего в памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки, которые и отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. Таким образом господину Белойвану удалось скрыть от уплаты налогов более 650 млн руб. С учетом пени и штрафов сумма выросла до 850 млн руб., которые ФНС было предложено взыскать с осужденного в порядке гражданского судопроизводства. Впрочем, вскоре ресторатор был освобожден от отбытия наказания по состоянию здоровья.

Что произошло в дальнейшем, защита и следствие трактовали в суде по-разному.

По утверждению адвокатов, их клиент продолжал расплачиваться по долгам, пока в отношении него не возбудили новое уголовное дело.

Но к тому времени ресторатор выехал на лечение за границу и поэтому не смог явиться на допросы. В свою очередь, представитель СКР настаивал, что выплаты по основной сумме недоимки 850 млн руб. прекратились сразу после освобождения ресторатора.

Адвокат Игорь Косарев с этим категорически не согласился. По его версии, в данном случае имеет место двойное налогообложение, поскольку эпизод с неуплатой рестораном «Золотой рассвет» уже фигурировал в основном деле, по которому его подзащитный получил два года. Кроме того, в распоряжении ФНС имеется движимое и недвижимое имущество подзащитного, реализовав которое налоговики смогли бы получить не менее 100 млн руб., которые с лихвой покрыли бы новую недоимку. При этом ее размер — 57 млн руб.— вообще не подтверждается никакими расчетами, считает защитник.

«Я участвую в процессе в Басманном суде, где ФНС пытается взыскать по искам с моего подзащитного 850 млн руб.,— пояснил Игорь Косарев.— Но уже полгода ее представители не могут представить убедительных оснований для взыскания этих денег. Как и в данном случае, сотрудники СКР не могут обосновать взыскание 57 млн руб.». Развивая эту мысль, адвокат заявил, что Юрий Белойван ни в чем не виновен, поскольку являлся лишь владельцем товарных знаков ресторанов, включая «Тарас Бульба». А значит, все управленческие решения принимались не им, а директорами заведений. Но, отметил защитник, ни один из директоров к уголовной ответственности привлечен так и не был.

Затем адвокат пояснил, почему его подзащитный не являлся на следственные действия.

«Юрий Белойван серьезно болен,— утверждает защитник.— Его из заключения-то отпустили, чтобы он мог умереть на свободе».

«В настоящий момент мой клиент находится на лечении и не являлся в СКР потому, что прекрасно понимает, что, если придет, его сразу арестуют,— пояснил господин Косарев.— А умирать в заключении ему совсем не хочется».

Суд санкционировал арест предпринимателя на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Адвокат Косарев сказал “Ъ”, что обжалует данное решение.

Алексей Соковнин