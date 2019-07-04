«Тараса Бульбу» отправляют в колонию

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии владельца сети ресторанов «Корчма ''Тарас Бульба''» Юрия Белойвана, который обвинялся в неуплате налогов на 650 млн руб. Бизнесмен до последнего надеялся на наказание, не связанное с лишением свободы, утверждая в суде, что в таком случае погасит все задолженности.

Приговор по делу Юрия Белойвана был вынесен со второй попытки. В первый раз председательствующая Юлия Сафина неожиданно возобновила судебное следствие, поскольку стороны не смогли представить документы о том, какую именно часть долга перед ФНС бизнесмен успел погасить к этому моменту.

Напомним, в прениях сторон прокуратура просила признать ресторатора Белойвана виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и приговорить его к двум годам колонии общего режима. По данным следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, являясь владельцем «Корчмы ''Тарас Бульба''», ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами и непробития кассовых чеков с целью снижения размера ежедневной выручки.

Для этого из памяти системы «Р-кипер» (система автоматизации предприятий общественного питания) удалялись наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая сведения о количестве порций и их стоимости.

После этого в памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки, которые и отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. Всего таким образом от уплаты налогов господином Белойваном было сокрыто более 650 млн руб.

После блокировки счетов ресторанов «с целью обеспечения возмещения причиненного бюджету ущерба деятельность ресторанов Белойваном была продолжена от лица иных юридических лиц. Собранными по делу доказательствами удалось установить аффилированность Белойвана с вновь созданными организациями и наложить аресты на их счета», сообщили в СКР. «Следствием была инициирована и впервые применена налоговым органом на практике деятельность ''налоговых постов'', при которых налоговые инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали соблюдение финансовой дисциплины, включающей прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков. Всего в период работы ''налоговых постов'' было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн руб.»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В качестве обеспечительной меры во время расследования было арестовано имущество Юрия Белойвана, оформленное в том числе на имя других лиц, на сумму примерно 400 млн руб. «В рамках расследования уголовного дела допрошено несколько десятков свидетелей из числа работников ресторанов и сотрудников сети, а также деловых партнеров Белойвана. Их показания подтвердили причастность обвиняемого к этим преступлениям»,— отметила госпожа Петенко.

Отметим, что Юрий Белойван признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. В суде он и его защита просили о наказании, не связанном с лишением свободы. Адвокат Александр Карабанов, в частности, обращал внимание суда на наличие на иждивении у бизнесмена несовершеннолетних детей и престарелой матери. Сам ресторатор говорил, что лишение его свободы помешает ему в разумные сроки погасить задолженность в полном объеме, однако, видимо, суд не убедил. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов из зала суда: По словам адвоката, они рассчитывали на условный срок и считали, что именно такое решение и вынесет судья Юлия Сафина. Юрий Белойван пришел примерно к 11 часам в Басманный суд в сопровождении священника в черной рясе. Кто-то даже ему вслед сказал: «С богом». Но буквально через несколько минут судья заявила, что признает виновным Юрия Белойвана в восьми эпизодах неуплаты налогов в особо крупном размере, и приговорила к двум годам колонии общего режиме. Юрий Белойван на это отреагировал молча, закатил глаза, посмотрел в потолок, но никак комментировать не стал. И судья не спрашивала, понятен ли ему приговор. Источник: О приговоре владельцу «Корчмы «''Тарас Бульба''»

Александр Александров