Новые правила ТО дождутся октября

Введение новых правил прохождения техосмотра перенесли на октябрь. Предполагалось, что правила вступят в силу уже в марте, но правительство отложило их введение. Как объяснил премьер-министр Михаил Мишустин, систему нужно подготовить к запуску без сбоев, и чиновники должны сделать «все по-человечески». Обновленная процедура включает обязательную фотофиксацию въезда и выезда автомобиля с пункта техосмотра. Снимки передадут в Единую автоматизированную систему, туда же занесут координаты машины и другие связанные с прохождением проверки данные. Кроме того, диагностическую карту сделают электронной.

Проблема с обновленным ТО в его технической сложности, и едва ли даже к октябрю удастся создать необходимые для старта условия, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «К глубокому сожалению, перенос реформы на 1 октября — это наступление на те же грабли, потому что к этому времени ничего готово, естественно, не будет, максимум поправят нормативную базу. Пункты технического осмотра в стране не появятся, а это ключевая проблема: если их нет, то нет и ТО. Если нет техосмотра, то не продается ОСАГО. Пункты не появятся, если тариф будет в районе 800 руб. и меньше.

Соответственно, если даже поднять тариф и сделать это экономически привлекательным для бизнеса, то все равно создать по всей стране систему пунктов техосмотра за столь ограниченный промежуток времени просто невозможно. Ее разрушали десятилетия. Решений три: либо действительно переработать всю нормативную базу и принять нормальную вменяемую реформу, в частности, понять, как создать и какие стимулы нужны для того, чтобы в стране появились пункты ТО. Второй момент — нужно предоставить время и создать стимулы для бизнеса и только после этого, собственно, переходить к реформе. В противном случае, если не сделать все по уму, как хочет премьер-министр, то вариантов всего два: либо снова передавать весь техосмотр ГИБДД, либо отменять ТО».

Предполагается, что новая система сделает техосмотр прозрачным для контролирующих органов, и эпоха покупки диагностических карт без реальной проверки уйдет в прошлое. Однако вряд ли даже обновленная процедура сможет решить эту проблему, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, техосмотр для определенных автомобилей давно пора вовсе отменить: «Основные неисправности технических средств в ходе техосмотра не выявляются. Возникает вопрос, а зачем 50 млн человек каждый год должны преодолевать сотни километров для того, чтобы доказать, что они ездят на исправном автомобиле.

В результате началась другая история: операторы технического осмотра начинают вымогать взятки у автомобилистов, понимая, что те будут вынуждены второй, третий раз приехать на технический осмотр, чтобы оплатить эту процедуру. Зачем это нужно, я не понимаю. Конечно, осмотр должен быть добровольным или вообще отменен для легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам.

Очевидно, что эту процедуру нужно сохранить для грузовых, возможно, для коммерческих автомобилей, для автобусов, такси — такие средства передвижения должны быть под надзором.

Зачем это все откладывать? Неужели непонятно: эта процедура просто бессмысленна и не нужна».

В страховых компаниях, впрочем, уверены, что перенос вступления в силу новых правил был необходим. Это позволит к октябрю станциям техосмотра завершить подготовку для работы по обновленным стандартам, отмечает заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов: «Требования существенно упростили, то есть некоторые нереализуемые или избыточные пункты из этого списка убрали, что позволяет надеяться на то, что таким образом будет реализована замечательная идея: техосмотр будут проходить все честно, без обмана и лишней головной боли. С переносом начала действия этого нового регламента и его изменением повышается вероятность того, что наши точки техосмотра не разорятся и будут работать. Соответственно, не будут выстраиваться многочасовые очереди из автовладельцев».

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Премьер-министр связал перенос срока вступления в силу новых правил техосмотра также с коронавирусом. По словам Михаила Мушистна, неизбежные «накладки» на начальном этапе могли привести к появлению очередей на станциях ТО, что создало бы риски для здоровья россиян.

Глеб Силко