Правительство продлит срок действия диагностических карт до 30 сентября

Правительство РФ внесет поправки в постановление от 3 апреля 2020 г. № 440, продлив срок действия заканчивающихся диагностических карт автомобилей до 30 сентября 2021 года. О подготовке документа рассказал источник «Ъ» в аппарате Белого дома. «То есть автолюбителям не надо будет проходить техосмотр, так как их диагностические карты автоматически продлеваются», — пояснил собеседник «Ъ». Изменениями в постановление также будет отсрочена необходимость прохождения ТО по новым правилам для автовладельцев, впервые получающих диагностическую карту.

О переносе реформы ТО с 1 марта на 1 октября премьер Михаил Мишустин заявил на заседании правительства 25 февраля. «Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки, очереди, — заявил господин Мишустин. — В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра».

Напомним, что с 1 марта, согласно поправкам к федеральному закону о техосмотре (120-ФЗ) и связанным с ним подзаконными актами, во время техосмотра вводится обязательное фотографирование автомобилей, диагностические карты переводятся в электронный вид, перезапускается единая информационная система ЕАИСТО МВД, начинают действовать новые штрафы для операторов техосмотра.

Подробности — в материале “Ъ” «Техосмотр будет под полным контролем».