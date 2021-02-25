Правительство отложило обязательную фотофиксацию техосмотра до 1 октября

Введение нового порядка техосмотра будет отложено до 1 октября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен был вступить в силу с 1 марта — этот срок заложен в новой редакции закона о техосмотре, уже подписанного президентом.

«С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей. Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства.

«В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября»,— заявил премьер-министр.

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С этого момента должно быть введено обязательное фотографирование машины на пункте техосмотра, диагностические карты станут электронными, подписывать их будут усиленной электронной подписью. Если произошло ДТП по причине неисправности автомобиля, при этом у водителя не было диагностической карты, страховые компании смогут обратиться в суд с иском.

Подробности — в материале “Ъ” «Техосмотр будет под полным контролем».