Суд в Петербурге прекратил производство по иску о незадекларированной даче Беглова

Городской суд Санкт-Петербурга в ходе предварительного заседания прекратил производство по коллективному иску к губернатору города Александру Беглову, который к нему подали из-за дачи в Комарово, которую он не указал в своей декларации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сто заявителей просили суд установить факт нарушения городского законодательства города Александром Бегловым. Инициатором подачи иска был исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Факт нарушения законодательства, по мнению заявителей, состоял в том, что Александр Беглов, предоставляя сведения о доходах и имуществе в 2019 году, не указал в декларации, что в его пользовании находится объект недвижимого имущества — загородная резиденция в поселке Комарово.

В поданных возражениях Александр Беглов утверждал, что он отчитывается о доходах и имуществе как частное, а не должностное лицо. Тем самым губернатор не реализует каких-либо властных полномочий, затрагивающих интересы истцов. Контроль за достоверностью сведений в его декларации осуществляет управление президента по противодействию коррупции, говорилось в документе.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Александр Беглов не хочет отзываться».

Марина Царева, Санкт-Петербург