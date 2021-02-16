Александр Беглов не хочет отзываться

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской суд возражения на коллективный иск горожан, требующих установить факт нарушения в его декларации о доходах. По мнению истцов, господин Беглов не задекларировал пользование загородной резиденцией и это может стать поводом для запуска процедуры его отзыва. Глава города уверяет, что предполагаемые нарушения в его декларации не могут быть основанием для отзыва, но эксперт с ним не согласен.

Согласно возражениям Александра Беглова (есть в распоряжении “Ъ”), он отчитывается о доходах и имуществе как частное, а не должностное лицо. Тем самым губернатор не реализует каких-либо властных полномочий, затрагивающих интересы истцов. Контроль за достоверностью сведений в его декларации осуществляет управление президента по противодействию коррупции, говорится в документе.

Напомним, в конце декабря 100 жителей Петербурга подали коллективный иск с требованием установить факт нарушения в декларации губернатора. Инициатором стал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. По его данным, господин Беглов не отразил в декларации резиденцию в поселке Комарово, которая находится на балансе горадминистрации и предоставлена губернатору в безвозмездное пользование.

По задумке господина Пивоварова, если суд установит факт нарушения в декларации, это позволит запустить процедуру отзыва губернатора, которая включает создание инициативной группы в составе не менее 100 человек, сбор подписей не менее четверти избирателей Петербурга и проверку их подлинности в горизбиркоме. Голосование за отзыв назначает заксобрание города. Господин Пивоваров пояснял, что его инициатива стала ответом на требования Александра Беглова лишить мандатов оппозиционных муниципальных депутатов из-за незначительных нарушений в декларациях — неупомянутого нулевого счета или налога в 700 руб., уплаченного муниципалитетом.

На данном этапе истцы требуют лишь установить факт нарушения, однако в возражениях господина Беглова указывается, что предполагаемые ими обстоятельства не могут являться основанием для отзыва губернатора. Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ», заксобрание вправе выразить губернатору недоверие в случае издания им актов, противоречащих Конституции и законам, если они не были отменены в течение месяца после решения суда или повлекли массовое нарушение прав и свобод граждан, а также в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Системное толкование этих положений позволяет сделать вывод, что для отзыва губернатора инициативной группой «должны применяться аналогичные критерии», говорится в возражениях: «Группа граждан не может обладать более широкими полномочиями, чем установлено федеральным законом». По мнению ответчика, губернатор может быть отозван только в случае признания незаконным изданного им правового акта или в случае иного грубого нарушения, повлекшего массовое нарушение прав граждан. На основании этого господин Беглов просит суд отказать в удовлетворении иска.

В «Открытой России» эти аргументы считают несостоятельными. «В требованиях ничего не сказано про отзыв губернатора, может, в администрации нас неправильно поняли,— заявила “Ъ” председатель организации Анастасия Буракова.— Такое ощущение, что многие аргументы написаны для того, чтобы текст выглядел внушительнее. Мы считаем, что доводы частично не относятся к предмету рассматриваемого дела».

Поскольку губернатор является госслужащим, его действия подпадают под закон «О государственной гражданской службе», поясняет управляющий партнер юридического бюро «А плюс» Василий Мельник: «В нем сказано, что если гражданский служащий предоставляет заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, то утрачивает доверие и должен быть уволен. Исключение может быть сделано только тогда, когда неточности в сведениях незначительны. Но вряд ли к таковым можно отнести неуказание достаточно крупного объекта недвижимости».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Андрей Прах, Ангелина Галанина