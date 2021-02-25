Защита Навального пожаловалась на Россию в Комитет министров Совета Европы

Адвокаты политика Алексея Навального пожаловались на Россию в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) из-за позиции Минюста РФ, который заявил об исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше». Об этом рассказала адвокат господина Навального Ольга Михайлова.

«Мы обратились в КМСЕ в ответ на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека. Оно (обращение защиты.— “Ъ”) будет рассмотрено на ближайшей сессии в марте»,— сказала госпожа Михайлова «РИА Новости».

Напомним, 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что в деле «Ив Роше», по которому были признаны виновными братья Алексей и Олег Навальные, «уголовный закон подвергся произвольному и непредсказуемому толкованию в ущерб заявителям, что привело к явно необоснованному исходу судебного разбирательства». Во исполнение этого решения Россия выплатила заявителям компенсацию (более €80 тыс.), а Верховный суд РФ возобновил производство по делу «Ив Роше», однако приговор в итоге пересматривать не стал.

17 января 2021 года Алексей Навальный, вернувшийся из Германии, где он лечился от последствий предполагаемого отравления, был задержан в аэропорту Шереметьево. 20 января его адвокаты обратились в ЕСПЧ с просьбой потребовать от России освобождения оппозиционера на основании правила 39 Регламента суда, позволяющего ему принимать обязательные для государств обеспечительные меры. 16 февраля, уже после того как суд первой инстанции заменил господину Навальному условный срок реальным лишением свободы по делу «Ив Роше», ЕСПЧ удовлетворил ходатайство его защитников. В принятом судьями решении говорится, что Алексей Навальный должен быть освобожден немедленно с учетом «характера и степени риска для жизни заявителя».

Российские власти в ответ сообщили, что выполнять это решение не намерены, а министр юстиции Константин Чуйченко назвал его «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства». Позже Минюст направил в Страсбург обращение, в котором заявил, что Россия полностью исполнила свои обязательства в связи с решением ЕСПЧ по делу «Ив Роше».

«Мы с этой позицией совершенно не согласны и настаиваем на исполнении решения и освобождении нашего подзащитного»,— сказала госпожа Михайлова.

Подробнее о требовании ЕСПЧ освободить Алексея Навального из-под стражи читайте в публикации “Ъ” «Такой шанс ни в коем случае нельзя отпускать».