В Ереване люди собираются у здания правительства

В Ереване люди начали собираться у здания правительства на площади Республики, там также дежурит полиция. На площадь вышел премьер-министр Никол Пашинян. Он призвал сторонников собраться после того, как Генштаб Армении потребовал его отставки.

«Опасность (столкновений.— “Ъ”) всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны»,— сказал господин Пашинян на площади. Он заявил, что опасность переворота «управляема».

До этого он написал в Facebook, что выступит на площади Республики в 16:00 (15:00 мск), отметив, что полиция и правоохранительные органы обеспечат безопасность митинга.

Граждане, поддерживающие позицию военного ведомства, собираются у здания Минобороны, сообщает «Sputnik Армения». Объединенная оппозиция Армении назначила митинг на площади Свободы на 15:00 (14:00 мск).

Сегодня, 25 февраля, Генштаб Армении потребовал отставки господина Пашиняна и правительства из-за увольнения первого заместителя начальника военного ведомства Тирана Хачатряна после его оценки слов премьера о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Никол Пашинян назвал требование Генштаба об отставке попыткой переворота и уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.