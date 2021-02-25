Запрет на публичные мероприятия в Петербурге распространяется и на встречи с депутатами

Запрет на публичные мероприятия в Петербурге распространяется и на встречи депутатов с избирателями. Об этом заявили в комитете по вопросам законности, правопорядки и безопасности Смольного.

В комитете пояснили, что мероприятие, имеющее признаки публичного, попадает под запрет в соответствии с постановлением городского правительства от 13 марта № 121, пишет «Интерфакс».

Напомним, что 23 января в Петербурге в формате встречи с депутатом ГД РФ акцию провели сторонники КПРФ. Сам депутат Госдумы Сергей Пантелеев на этой встрече не присутствовал.