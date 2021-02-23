Коммунисты возложили цветы возле крейсера «Аврора»

Петербургские сторонники КПРФ сегодня провели встречу в сквере у Нахимовского училища — напротив крейсера «Аврора», чтобы отметить 23 февраля — день создания РККА (Рабоче-крестьянской красной армии). На мероприятие, по данным корреспондента “Ъ-СПб”, пришли около 90 человек.

В ходе встречи послушали руководителей петербургских парторганов, а также депутатов-коммунистов, а затем спели несколько советских песен. По окончании торжественной части они возложили цветы к камню у крейсера.

Полиция не вмешивалась в проведение мероприятия. Правоохранители даже регулировали дорожное движение, чтобы все собравшиеся в сквере могли одновременно оказаться у «Авроры».

Олег Дилимбетов