В январе 2021 года Кубань заняла второе место в стране по выдаче ипотечных кредитов

В январе 2021 года жители Краснодарского края оформили 2,8 тыс. ипотечных кредитов, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В результате Кубань заняла второе место в рейтинге регионов по количеству выданных кредитов на покупку жилья. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

В целом по стране выдачи ипотечных кредитов в январе выросли на 11% (86 тыс.) и стали рекордными для первого месяца года.

Среди регионов-лидеров по количеству выдачи займов на покупку жилья указаны: Тюменская область (+26%), Оренбургская область и Удмуртская республика (по +24%) и Югра (+22%). Наименьшая динамика наблюдалась в Кировской, Самарской и Нижегородской областях (по +3%), Омской области и Башкортостане (по +2%) и Пермском крае (+1%). В Санкт-Петербурге в январе банки выдали на 7% больше ипотечных кредитов, а в Москве – на 16%.

Как писал “Ъ-Кубань”, по итогам 2020 года Краснодарский край занял седьмое место в стране по выдаче ипотечных кредитов. В регионе было выдано 49,8 тыс. кредитов на покупку жилья.

Наталья Решетняк