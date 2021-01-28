По количеству выданных ипотечных кредитов Кубань занимает 7 место в стране

В регионе в прошлом году было выдано 49,8 тыс. кредитов на покупку жилья, это седьмой показатель в России, такие данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

Выше Краснодарского края в рейтинге располагаются Москва (119,3 тыс. шт.), Московская область (95,6 тыс.), Санкт Петербург (77 тыс.), Башкортостан (60,8 тыс.), Свердловская область (60,4 тыс.) и Татарстан (59,7 тыс.).

При этом на Кубани в 2020 году выдано на 26% ипотечных кредитов больше, чем годом ранее. Среди 30 регионов с наибольшим количеством выданных за год жилищных кредитов лучшая динамика отмечена в Алтайском крае (34% по сравнению с 2019 г), Приморском крае (33%), Чувашии (31%), Татарстане (31%) и Югре (31%). Самые низкие темпы – в Башкортостане (24%), Кемеровской области (23%), Санкт-Петербурге (23%), Московской области (22%) и Иркутской области (22%).

Андрей Ульченко