Смольный внес изменения в схему развития метрополитена

В Петербурге разработана обновленная схема развития метрополитена. Документ опубликован на сайте Смольного.

Как следует из проекта постановления, сроки ввода в эксплуатацию некоторых станций метрополитена будут изменены. В частности, «Балтийская» заработает не позднее 2024 года. Станции «Ульянка», «Авиагородлок» «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова» планируют открыть в срок до 2030 года.

Перенесен срок открытия станции «Юго-Западная», если ранее ее хотели ввести в 2022 году, то в проекте документа вестибюль № 1 должен заработать в 2023 году, а вестибюль № 2 — не позднее 2027 года. На 2023 год перенесен ввод «Путиловской».

Станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» откроют в 2027 году. Еще через три года введут станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Вестибюли станций метро «Василеостровская2», «Петроградская-2», «Кантемировская», «Лесная-2» и электродепо «Арсенальное» перспективной кольцевой линии появятся к 2033 году.

Подробнее о планах развития транспортной инфраструктуры Петербурга — в материале “Ъ-СПб” «Метро прокладывает ветку к федеральному бюджету».