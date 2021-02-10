Метро прокладывает ветку к федеральному бюджету

Правительства Петербурга и Ленинградской области продолжают настаивать на включении строительства станций метрополитена в план развития транспортной системы регионов, который может претендовать на федеральное софинансирование. Впрочем, их вхождение в список пока официально не подтверждается. Речь идет о трех станциях подземки в городе («Юго-Западная», «Горный институт» и «Богатырская») и еще одной на границе с областью («Кудрово»). Все они должны появиться на карте в ближайшее десятилетие. До этого средства на такие проекты выделялись только к крупным международным мероприятиям, подчеркивают эксперты.

Вчера администрации Петербурга и Ленобласти, а также аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина сообщили о прошедшем заседании координационного совета по развитию транспортной системы регионов. На нем обсуждался комплексный план развития до 2024 года, в котором отражены приоритетные проекты, ранжированные АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Согласно сообщению структур, выделены 415 наиболее важных мероприятий в развитии транспортной инфраструктуры. При этом аппарат господина Хуснуллина и дирекция сообщают о первоочередных проектах: строительстве Широтной магистрали скоростного движения, подключении Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения и Южной широтной магистрали. В то же время правительство Ленобласти в своем сообщении подчеркивает, что основное внимание будет уделено активно развивающимся районам, прилегающим к Петербургу. Например, строительству продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино, строительству новых транспортных связей между Всеволожском и Мурино, подъездам к Всеволожску, а также к транспортно-пересадочному узлу Кудрово — развязке с Мурманским шоссе. Одновременно с этим, отмечает областная администрация, предлагаются реконструкции подъезда к Заневскому посту в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной улиц в Кудрово, участка трассы от Петербурга до поселка имени Свердлова вдоль Невы.

В свою очередь пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова сообщила, что в план развития агломерации вошло строительство метро. В дирекции и комитете по развитию транспортной инфраструктуры “Ъ” уточнили, что речь идет о четырех станциях — «Казаковская», «Большой проспект», «Туристская» (проектные названия «Юго-Западной», «Горного института» и «Богатырской») и «Кудрово». В аппарате господина Хуснуллина настаивают на необходимости доработки плана в ближайший месяц и не комментируют запрашиваемый объем финансирования до окончательного утверждения документа.

Как сообщал “Ъ” ранее, включение в план строительства станций метро с целью федерального софинансирования остается неподтвержденным. В Минтрансе заявляли, что у федерального центра нет обязательств по выделению средств для реализации таких проектов, хотя от регионов неоднократно поступали подобные заявки, но ответ всегда был отрицательным.

Согласно расчетам 2019 года, только на строительство метро до Кудрово требуется около 57 млрд рублей. Власти утверждают, что его запуск состоится в 2025 году, но, скорее всего, сдвинется на 2027 год. Согласно последним данным, городские станции метро «Юго-Западная» (строящаяся «коричневая» линия) и «Горный институт» («оранжевая» линия) будут введены не ранее 2024 года, а «Богатырская» («зеленая» ветка) — не ранее 2026 года. Проблемы с финансовым обеспечением этих объектов связывают с секвестром местного бюджета и трудностями с подрядчиком строительства — ОАО «Метрострой».

По оценке главного аналитика ГК «АЛОР» Алексея Антонова, у регионов за исключением Москвы и Петербурга средств для строительства метрополитена недостаточно, так как затраты на работы (на 1 км станций мелкого заложения — 5–6 млрд рублей, глубокого — около 10 млрд рублей) несопоставимы с годовыми региональными бюджетами. «Для регионов тема финансирования строительства или модернизации действующих метрополитенов — больная. Федеральные деньги выделяются только в тех случаях, когда строительство связано с проведением крупных мероприятий международного уровня»,— отмечает эксперт. По его мнению, для того чтобы строить метро, регионы должны рассматривать варианты привлечения инвесторов посредством концессий. Однако аналитик признает, что тарифы на проезд являются камнем преткновения и окупаемость вложенных средств в перспективе 10–15 лет, как на платных автодорогах, сомнительна.

Яна Войцеховская