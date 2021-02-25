Запуск ЛПЦ «Почты России» и ВТБ в Новосибирске запланирован на начало марта

Открытие логистического почтового центра (ЛПЦ) «Почты России» и ВТБ в аэропорту Толмачево (Новосибирск) ожидается в начале марта, сообщил журналистам в четверг начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

«Сегодня руководитель «Почты России» находится в Новосибирске, ревизирует, и, я так понимаю, на следующей неделе мы перережем ленточку и начнем работать в новых условиях оформления международных почтовых отправлений», — сказал господин Ястребов.

Инвестиции в проект ЛПЦ ранее оценивались в 8 млрд руб.

Проект ЛПЦ в Новосибирской области реализует совместное предприятие «Почты России» и группы ВТБ — АО «Национальные логистические технологии» (НЛТ), организованное для создания в стране 38 логистических центров. Новосибирский ЛПЦ площадью 45 тыс. кв. м будет обрабатывать до 2 млн отправлений в сутки, предусмотрена возможность кросс-докинговых операций. Изначально центр планировалось построить и ввести в эксплуатацию к июлю 2020 года, но как ранее пояснили “Ъ-Сибирь” в «Почте России», запуск отложили из-за коронавирусных ограничений, которые не позволили произвести наладку оборудования иностранными специалистами.

Дарья Решетникова