Почта задержалась на полгода

«Почта России» планирует ввести в эксплуатацию логистический почтовый центр в аэропорту Толмачево (Новосибирск) в первом квартале 2021 года. Инвестиции в проект составили 8 млрд руб. Компания была вынуждена отложить запуск на полгода из-за коронавирусных ограничений, которые не позволили произвести наладку оборудования иностранными специалистами. Эксперты и представители власти отмечают, что сложности с привлечением иностранцев на пусконаладку тормозят запуск ряда крупных проектов в регионе.



Логистический почтовый центр (ЛПЦ) «Почты России» и банка ВТБ, который планировалось построить и ввести в эксплуатацию в Новосибирской области к июлю 2020 года, начнет работать в первом квартале 2021-го, сообщили „Ъ-Сибирь“ в «Почте России». «Строительство логистического почтового центра и монтаж сортировочных линий были завершены в срок. Однако из-за связанных с пандемией ограничений на въезд в страну специалисты из Китая, ответственные за пусконаладочные работы оборудования, смогли приступить к работе позднее утвержденного изначально графика»,— объяснили в компании, добавив, что сейчас представители фирмы-производителя оборудования занимаются отладкой механизмов и проводят первые тестовые запуски.

Проект ЛПЦ в Новосибирской области реализует совместное предприятие «Почты России» и группы ВТБ — АО «Национальные логистические технологии» (НЛТ), организованное для создания в стране 38 логистических центров. Строительство центра осуществляла PNK Group. Новосибирский ЛПЦ площадью 45 тыс. кв. м будет обрабатывать до 2 млн отправлений в сутки, предусмотрена возможность кросс-докинговых операций. Поставщиком и интегратором оборудования называлась китайская SF Express — ее специалисты, в частности, должны были провести автоматизацию работы места международного почтового обмена (ММПО), обучение персонала, установку конвейерного оборудования для оптимизации процессов внутренней логистики ЛПЦ, а также осуществлять гарантийное обслуживание.

Затраты на строительство новосибирского центра ранее оценивались в 5 млрд руб., еще 3 млрд руб. планировалось направить на закупку оборудования.

Не введя в работу комплекс летом, «Почта России» в октябре скорректировала планы по запуску новосибирского ЛПЦ до конца 2020 года — к высокому сезону ноября-декабря, когда объем отправлений традиционно растет. По данным «Почты России», за первые 15 дней декабря в Новосибирске объем почтовых отправлений, включая как внутренние посылки, так и экспорт, увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным таможни, в ноябре-декабре 2020 года сотрудники Новосибирского таможенного поста проконтролировали пересылку 2,4 млн международных почтовых отправлений, в ноябре-декабре 2019 года — 4,6 млн. «Несмотря на то, что количество международных почтовых отправлений в 2020 году уменьшилось, их общий вес сопоставим с уровнем 2019 года, посылки стали крупнее, в них находится большее количество товаров»,— пояснила „Ъ-Сибирь“ специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова. В «Почте России» заверили, что имеющихся мощностей ММПО и магистрального сортировочного центра в Новосибирской области достаточно для обработки таких объемов. «Мы заранее подготовились к высокому сезону, в том числе дополнительно привлекли к работе на наших логистических объектах 100 человек»,— сообщили в компании.

В аэропорту Толмачево заявили, что от работы ЛПЦ будут зависеть и планы по развитию грузового терминала авиаузла, на базе которого сейчас обрабатывается до 240 тыс. почтовых отправлений в сутки. «После того как обработка почты перейдет в новый центр, в грузовом терминале высвободятся площади. По итогам 2021 года мы оценим перспективу загрузки грузового терминала. Место под его развитие зарезервировано»,— сказал „Ъ-Сибирь“ директор новосибирского аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

Проект «Почты России» не единственный в регионе, столкнувшийся с проблемой ввоза иностранных специалистов из-за пандемии. Ранее министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил журналистам, что изменились сроки реализации проекта строительства тепличного комплекса у ГК «Горкунов». «Мы с Минсельхозом РФ решали вопрос по допуску специалистов на тепличный комбинат «Обской» (входит в ГК «Горкунов».— „Ъ“), чтобы установить и провести пусконаладку оборудования иностранного производства. Вопрос решен, конечно. Проекты не остановились, но по ряду из них есть изменение сроков ввода»,— пояснял министр.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов полагает, что отсрочка запуска логистического центра и его отсутствие в высокий сезон несущественны для «Почты России».

«Единственная негативная тенденция из сложившейся ситуации — это то, что задержка запуска центра не позволит аэропорту Толмачево быстрее осуществить свои амбиции относительно заявки на крупнейший грузовой хаб, как ранее заявлял губернатор Андрей Травников»,— считает он.

Аналитик также предположил, что в 2020 году с аналогичной проблемой столкнулось достаточно много компаний, так как зарубежное оборудование по-прежнему пользуется большим спросом на российским рынке: «Во многом это связано с высоким уровнем автоматизации процессов, которые удешевляют рабочий процесс. Поэтому проблема привлечения сотрудников из-за рубежа для налаживания этого оборудования является достаточно острой». Алексей Антонов отмечает, что задача привести таких специалистов, тем более из Евросоюза, в период пандемии сложная, но «этот вопрос решаем путем организации согласованных рейсов и соблюдения эпидемиологических требований со сдачей необходимых анализов, но опять же все это осуществляется за счет приглашающей стороны».

Дарья Решетникова