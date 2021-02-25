Глава Европейского командования США считает Россию угрозой существования США и союзников

Глава Европейского командования ВС США, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс считает, что Россия представляет постоянную угрозу существования США и союзников. По его мнению, победа Вашингтона гарантирует, что конкуренция сверхдержав не перерастет в глобальную войну.

«Несмотря на международное осуждение и сохраняющиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с домом (Европой.— “Ъ”). <...> Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников»,— сказал господин Уолтерс на форуме ассоциации ВВС, его слова приводит пресс-служба Пентагона.

Глава Европейского командования ВС США считает, что Россия «стремится сохранить сферу влияния советской эпохи, удерживая или используя силы для принуждения соседних ныне суверенных бывших советских государств». Также господин Уолтерс обвинил Россию и Китай в милитаризации Арктического региона.

20 февраля состоялась Мюнхенская конференция, на которую впервые с 1995 года не позвали официальных представителей России. Президент США Джо Байден на ней заявил, что США не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о необходимости выработки общей стратегии отношений с Россией. В пользу диалога с Москвой высказался только президент Франции Эмманюэль Макрон.

О конференции — в материале “Ъ” «Европа обайденела».