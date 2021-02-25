В Верховную раду внесли законопроект об ответственности за отрицание агрессии против Украины

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о «коллаборационной деятельности», сообщила одна из его авторов, зампред президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. По ее словам, документ предусматривает уголовную ответственность за отрицание вооруженной агрессии против Украины и оккупации ее территорий.

«Коллаборационной деятельностью будет признаваться публичное отрицание гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины... оккупации части территорий Украины»,— сообщила депутат. Также к уголовной ответственности можно будет привлечь за публичные призывы к поддержке решений или действий государства-агрессора, вооруженных формирований, непризнание суверенитета Украина по оккупированным территориям и по другим основаниям. Государством-агрессором на Украине официально признана Россия.

За нарушение закона грозит до 15 лет лишения права занимать определенные должности. За соответствующую пропаганду в учебных заведениях можно будет получить до трех лет заключения. До 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества могут получить те, кто добровольно исполняет должностные обязанности на неподконтрольных Киеву территориях. Законом предусматриваются основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных и религиозных организаций за сотрудничество с государством-агрессором.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. В июле 2020 года Владимир Зеленский заявил, что уверен в финансировании Виктора Медведчука Россией. Кремль отрицал причастность к финансированию.

Подробнее о санкциях читайте в публикации “Ъ” «От украинских санкций не скрыться и украинцам».