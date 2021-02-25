Гидрометцентр прогнозирует резкое потепление в центре Европейской России

В центре европейской части России на этой неделе начнется резкое потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура за 36–48 часов повысится на 23–30°C. Это будет сопровождаться осадками и гололедицей.

«Уже завтра, в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке. Это повышение температуры на 23–30°C осуществится за 36–48 часов. Это все-таки нечасто бывает»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости». По его словам, в четверг к середине дня температура может достичь +3°C. «Я не знаю будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — это значит мрачная, хмурая погода, низкие облака»,— добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Гидрометцентр прогнозирует мокрый снег, дождь, усиление ветра и гололед. В ночь на понедельник температура будет отрицательной, а днем будет находиться около нулевой отметки.

В Крыму и Краснодарском крае также ожидается потепление. К пятнице температура может повыситься до 12°C. Однако в воскресенье опять прогнозируется похолодание.