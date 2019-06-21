Игры по предварительному опросу

Международный олимпийский комитет (МОК) в начале следующей недели, скорее всего, серьезно скорректирует процедуру выбора столиц Олимпиад. МОК, в последнее время сталкивающийся с тем, что города сначала заявляют о намерении провести Игры, а затем под давлением населения снимают свою кандидатуру, намерен требовать от претендентов предварительного проведения референдумов. Кроме того, МОК склоняется к тому, чтобы отказаться от объявления столиц Игр за семь лет до их начала и определять места их проведения гораздо раньше. Наконец, обычной практикой может стать и полное отсутствие конкуренции в олимпийской гонке — не исключено, что на утверждение сессии МОК будет выноситься только одна заявка.

В понедельник в Лозанне начинает работу 134-я сессия МОК. Главным вопросом ее повестки дня станут выборы столицы зимних Игр 2026 года. На них претендуют Милан (совместно с Кортина-д’Ампеццо) и Стокгольм (шведы намерены вовлечь в проект не только другие города страны, но и латвийскую Сигулду). Сложности, с которыми МОК сталкивался в ходе нынешней кампании, побудили его инициировать внесение важных изменений в процесс отбора. Выработкой соответствующих предложений занималась рабочая группа под руководством Джона Коутса, считающегося одним из ближайших соратников президента МОК Томаса Баха.

Одним из ключевых изменений, которые группа Коутса вынесет на рассмотрение исполкома МОК с перспективой дальнейшего их утверждения сессией, станет требование к городам проводить референдумы по олимпийским проектам до подачи официальной заявки.

Тема референдумов для МОК в последнее время стала весьма болезненной. Именно они привели к тому, что в понедельник придется выбирать из двух заявок, у которых в прежние времена было бы мало шансов. Так, ни Милан, ни Стокгольм не могут похвастать ни безусловной поддержкой своих заявок правительствами их стран, ни железными гарантиями финансирования, ни даже безоговорочной поддержкой населения. А ведь поначалу недостатка в сильных кандидатах не было. Но после референдумов из гонки выбыли австрийский Инсбрук, швейцарский Сьон и считавшийся железным фаворитом канадский Калгари.

Как отметил Джон Коутс, проведение референдумов до подачи заявки будет справедливым по отношению и к жителям городов, и к МОК, который после незапланированных отказов претендентов попадает в непростые ситуации. Кроме того, группа Коутса рекомендует заменить существующую оценочную комиссию МОК (основываясь в основном на ее отчетах, делегаты сессии и делают выбор) двумя комиссиями будущих Игр — отдельно для летних и зимних Олимпиад. Именно они и должны будут выносить кандидатуры городов на утверждение исполкома МОК, необходимое для голосования на сессии.

Еще одно важное предложение группы Коутса предусматривает отказ от практики выборов столицы Игр за семь лет до их старта. В принципе МОК недавно уже отошел от нее. В 2017 году сессия МОК отдала летние Олимпиады 2024 и 2028 годов Парижу и Лос-Анджелесу соответственно. Просто ввиду отсутствия других беспроблемных кандидатов. Но господин Коутс считает, что было бы полезно документально закрепить правило, согласно которому олимпийская столица может быть названа и гораздо раньше. Это позволит МОК не только улучшить планирование, но и может привлечь дополнительные заявки. Ведь чем больше у городов будет времени на подготовку к Олимпиаде, тем дешевле она обойдется. Если это предложение группы Коутса пройдет утверждение, то столица Олимпиады 2032 года может быть названа уже на сессии МОК в 2020 году в Токио.

Наконец, МОК может узаконить и практику фактического назначения места проведения Игр. Ранее Томас Бах, комментируя такой вариант, отметил, что о полном отказе от принципа состязательности речи не идет и МОК по-прежнему приветствует конкуренцию. Но он считает, что в отдельных случаях комиссии будущих Игр должны иметь возможность рекомендовать исполкому лишь одну кандидатуру.

Александр Петров