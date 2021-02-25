«Патриотам» не хватает справедливости

Процесс партийного строительства «Справедливой России — Патриотов — За правду» (СРПЗП) ожидаемо столкнулся с проблемами на уровне региональных отделений. От вступления в новую партию уже отказался лидер «Патриотов России» в Смоленской области, а в ряде других субъектов «патриоты» раздумывают в преддверии дележки постов и изучают предложения о вступлении в «Родину». В руководстве «Патриотов России» не видят в этом проблемы и «за уши» в СРПЗП никого не тянут. Эксперт напоминает, что ресурсных отделений у «патриотов» единицы, а все остальные ячейки ценности для эсеров не представляют.

О нежелании вступать в новую партию “Ъ” рассказал председатель смоленского отделения «Патриотов России» Олег Аксенов: «Все эти объединения — инициатива власти, которая хочет создать видимость демократии и конкуренции, чтобы народ пошел на выборы». По его мнению, СРПЗП является «бутафорией», поэтому о коалиции смоленских «патриотов» с эсерами и «заправдинцами» речи быть не может.

Напомним, 22 февраля партии «Справедливая Россия» (СР), «Патриоты России» и «За правду» провели объединительный съезд, создав на базе СР новую левопатриотическую организацию (см. “Ъ” от 24 февраля 2021 года). Ее председателем был избран лидер эсеров Сергей Миронов. Согласно обновленному уставу, у господина Миронова появились два сопредседателя: лидер «патриотов» Геннадий Семигин (сопредседатель—председатель центрального совета партии) и лидер «За правду» Захар Прилепин (сопредседатель—председатель палаты депутатов). В региональных ячейках СРПЗП была введена должность заместителя председателя совета отделения. Президиум центрального совета объединенной партии на две трети сформирован из представителей СР.

О скептицизме регионального актива слившихся партий “Ъ” писал еще в конце января, когда был подписан объединительный манифест будущей политической силы (см. “Ъ” от 19 января 2021 года). Тогда председатели ульяновской и пермской ячеек «Патриотов» говорили о готовности выйти из партии, если СР не учтет их интересы. На текущий момент, по словам главы ульяновских «патриотов» Владимира Витрянюка, около трети партийцев уже отказались от вступления в СРПЗП, но сам он хочет дождаться встречи с лидерами местных эсеров и прилепинцев, чтобы понять, кто возглавит отделение новой партии. Обсудить «дорожную карту» намерен и глава ульяновской ячейки «За правду» Константин Трошин. Пока ни один партиец не изъявил желания вступить в СРПЗП, добавил он. «Я взял месяц на раздумья, посмотрю, как будет сформулирована новая идеология»,— заявил “Ъ” лидер пермских «патриотов» Андрей Степанов, добавив, что «пока его не очень устраивает происходящее».

Принять разочаровавшихся «патриотов» и прилепинцев готова «Родина», заявил “Ъ” лидер ее челябинского отделения Сергей Смышляев: «От объединения выиграли исключительно эсеры, остальные партии фактически перестали существовать, мы видим их "оптимизацию". Если кто-то из них захочет присоединиться к нам — милости просим». Впрочем, председатель челябинского отделения «За правду» Дмитрий Довбня заверил “Ъ”, что противников объединения в ее рядах меньшинство.

Зампред «Патриотов России» Надежда Корнеева не видит проблемы в том, что партийный актив в ряде регионов «не высказывает особой радости от объединения»: «Никто никого за уши в новую партию не тащит, это индивидуальное дело. Предстоит серьезная организационная работа в каждом регионе. Я абсолютно уверена, что активные члены вступят в новую партию, потому что для них важнее задачи партии, а не личные амбиции».

На съезде 22 февраля представители СР заверяли “Ъ”, что проблем при объединении ячеек в регионах не возникнет, а подавляющее их большинство и вовсе останется в прежнем составе. Смена руководства может пройти в единичных случаях, максимум, на что могут рассчитывать «патриоты» и прилепинцы,— должности зампредов советов, пояснял “Ъ” глава избирательного штаба СР Валерий Гартунг. Отметим, что СР имеет реготделения во всех 85 субъектах, «Патриоты России» — в 81, «За правду» — в 62.

Региональные ячейки «Патриотов России» существуют в основном на бумаге и ценности для эсеров не представляют, поэтому «проще отпустить их в свободное плавание», считает политолог Ростислав Туровский. По его словам, единственной активной и ресурсной ячейкой «Патриотов» является отделение в Северной Осетии, которое представлено второй по численности фракцией в республиканском парламенте (12 из 70 депутатов). «С ней эсерам будет сложно договориться. Также ценность имеет ячейка в Калининградской области, в которой состоят местные "возмутители спокойствия"»,— добавляет эксперт.

Андрей Прах; Александр Асадчий, Смоленск; Сергей Титов, Ульяновск; Константин Кадочников, Пермь; Михаил Бычков, Челябинск