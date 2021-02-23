Белый дом: США ответят в течение недель на приписываемые России недружественные шаги

США собираются в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что американские власти введут санкции против РФ в связи со взломом программного обеспечения SolarWind и ситуацией вокруг Алексея Навального.

О готовящихся мерах сегодня написала газета The Washington Post. В материале утверждается, что российские власти много лет «использовали средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников». Также источники издания заявили, что США хотят привлечь Москву к ответственности за «использование запрещенного химического оружия» против оппозиционера Алексея Навального.

Комментируя публикацию, госпожа Псаки напомнила, что администрация США уже объявила о работе разведки в этом направлении. Она также добавила, что президент США Джо Байден обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Джен Псаки сказала, что сейчас предстоит выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы были масштабы ущерба и вторжения. «Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану»,— заявила она во время пресс-брифинга.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что ответ на кибератаку будет включать набор «видимых и невидимых» инструментов. «Это будут не просто санкции»,— добавил он.

О хакерской атаке на правительство США сразу несколько американских СМИ сообщили 14 декабря 2020 года. По их информации, взлому подверглись системы Минфина и Министерства торговли США, его организовали российские хакеры. 17 декабря информацию о масштабной взломе подтвердили спецслужбы США. При этом они не уточнили, кто именно стоит за атакой. Атаке подверглись не менее 10 правительственных агентств и около 18 тыс. пользователей. Кремль обвинения отрицает.

О новом киберскандале — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затоптал русский след».