Зампостпреда при ООН: РФ против расширения сделки с Ираном за счет новых участников

Россия выступает против модификации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при возвращении в него США, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее Вашингтон заявил о готовности к диалогу с Тегераном по «ядерной сделке».

«Мы не поддерживаем какие-либо дискуссии о том, что необходимо что-то изменить, что в этом плане действий должно быть больше участников»,— сказал господин Полянский журналистам (цитата по ТАСС).

При этом дипломат приветствовал решение США вернуться к переговорному процессу. «Мы считаем, что это не только очень верный, но и логичный шаг… Необходимо понять механизм возвращения США (в иранскую сделку.—“Ъ”), потому что это не может произойти автоматически, это должно быть общим решением ее участников»,— добавил он.

В 2015 году Иран подписал данный план с пятью постоянными членами Совбеза ООН и ФРГ. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана.

В феврале 2021 года власти Ирана заявили, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции. Новая администрация Белого дома объявила о готовности начать переговоры с Ираном и отказалась от обвинений его в срыве «ядерной сделки».

О позиции Тегерана — в материале “Ъ” «Иран расщепился на консерваторов и прагматиков».