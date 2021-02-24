Замначальника таможенного поста в Петербурге признан виновным во взяточничестве

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным заместителя начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления и его подчиненного инспектора по «взяточным» статьям. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствием и судом установлено, что замначальника поручил своему подчиненному требовать от компаний, осуществляющих перевозки товаров через Турухтанный таможенный пост, ежемесячные взятки. Сумма взяток зависела от объема перемещенных товаров. В период с 1 марта 2019 года по 6 июня 2019 года инспектор получил и передал руководителю взятки свыше 1400000 рублей. Заместителя начальника таможенного поста был осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и получил наказание в виде в виде штрафа в размере 5 млн рублей в доход государства, а также лишения права в течение пяти лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Инспектора признали виновным по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в крупном размере) и наказали штрафом в размере 2 млн рублей и запретом на три года занимать должности в органах государственной власти.

Отмечается, что осужденные признали вину в полном объеме и активно сотрудничали со следствием. В отношении взяткодателей в настоящее время расследуются уголовные дела.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в Петербурге расследуют дело об утечке таможенных данных.