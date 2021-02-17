В Петербурге расследуют дело об утечке таможенных данных

Антикоррупционные подразделения Северо-Западного таможенного управления раскрыли канал незаконной передачи сведений ограниченного доступа. Теперь в деле разбирается Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте.

О раскрытии канала и возбуждении уголовного дела сообщил таможенный отдел по связям с общественностью. Согласно сведениям, группа лиц, в том числе как минимум одно должностное лицо Выборгской таможни, незаконно получали данные из единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) о декларировании товаров на границе. Затем сведения передавались неуточненным «участникам внешнеэкономической деятельности», которые использовали их для уклонения от уплаты налогов.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.5 ст.291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). Решается вопрос о возбуждении дела по статье 183 УК РФ (незаконное разглашение и сбор сведений, составляющих налоговую тайну).

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что на таможенника из Петербурга завели уголовное дело за прослушку собственных коллег с неясными целями.