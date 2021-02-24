Александр Беглов призвал усилить меры профилактики телефонного мошенничества

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания с представителями районных администраций заявил о необходимости усилить профилактику телефонного мошенничества, особенно в отношении пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Нужно повышать финансовую грамотность горожан, чтобы они понимали опасность телефонных звонков от мошенников, которые хотят навязать ненужные продукты и услуги, а зачастую — просто выманить деньги, прикидываясь официальными лицами», — подчеркнул господин Беглов. В качестве примера популярных мошеннических схем он привел продажу биологически активных добавок «по несусветным ценам».

Отмечается, что именно масштабное информирование позволит предотвращать такие преступления.

Ранее сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге владельцев фейкового интернет-магазина антисептиков.