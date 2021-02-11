В Петербурге задержаны владельцы фейкового интернет-магазина антисептиков

Полиция в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде задержала шестерых организаторов фейкового интернет-магазина, которые подозреваются в мошенничестве на сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Среди задержанных пять мужчин и одна женщина. По версии следствия, преступную группу возглавлял 37-летний новгородец, остальные участники действовали в Петербурге. Под видом интернет-магазина антисептиков и средств защиты мошенники выманивали деньги за полную или частичною предоплату несуществующего товара. Установлена причастность группы к 15 эпизодам мошенничества на общую сумму около 1 млн рублей, проверяется их возможная причастность еще к 20 эпизодам на сумму 400 тысяч рублей.

Полиция полагает, что на счету мошенников могут быть до 20 подобных эпизодов на сумму не менее 400 тыс. рублей

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).