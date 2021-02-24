Петербуржцы стали в 11 раз чаще заказывать доставку из гипермаркетов

В период коронавирусной пандемии в Санкт-Петербурге в 11 раз вырос спрос на доставку продуктов из городских гипермаркетов. Общий объем заказов за год составил 413 тысяч.

Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса «СберМаркет». Самым популярным гипермаркетом на доставку стал METRO. Все за год к сервису подключилось восемь ритейлеров.

Чаще всего горожане заказывали бананы, молоко и молочные продукты, яйца, хлеб, овощи и курицу.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что за январь в Петербурге подорожала плодоовощная продукция.