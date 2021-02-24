24 февраля, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Петербуржцы стали в 11 раз чаще заказывать доставку из гипермаркетов

В период коронавирусной пандемии в Санкт-Петербурге в 11 раз вырос спрос на доставку продуктов из городских гипермаркетов. Общий объем заказов за год составил 413 тысяч.

Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса «СберМаркет». Самым популярным гипермаркетом на доставку стал METRO. Все за год к сервису подключилось восемь ритейлеров.

Чаще всего горожане заказывали бананы, молоко и молочные продукты, яйца, хлеб, овощи и курицу.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что за январь в Петербурге подорожала плодоовощная продукция.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Новости компаний | все

Партнерские проекты

Конференции

Новости компаний | все

Профиль пользователя