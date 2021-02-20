Плодоовощная продукция в Петербурге подорожала в среднем на 4% за месяц

За январь 2021 года рост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 4%. Больше всего подорожали виноград и помидоры.

Такие цифры приводит «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на доклад Петростата. Рост цен на виноград составил 12,1%, помидоров — 11,1%, моркови — 8,9%, огурцов — 6,9% картофеля — 4,9%. При этом подешевели лимоны — цены на них снизились на 11,5%.

Также отмечено подорожание яиц, муки, майонеза и фруктово-ягодных консервов для детского питания.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что за год в Петербурге изъяли 131 тонну плодоовощной продукции.