24 февраля, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Михаил Иосилевич оставлен под стражей до конца марта

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей нижегородскому предпринимателю Михаилу Иосилевичу. Он останется в СИЗО до 28 марта 2021 года.

Как писал ранее «Ъ-Приволжье», господин Иосилевич был арестован 30 января по обвинению по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной в РФ «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. До этого он находился под подпиской о невыезде, но следствие решило изменить меру пресечения из-за того, что одному из свидетелей по делу кто-то звонил и голосом Михаила Иосилевича угрожал.

В ходе заседания суда защита готова была предоставить аудиозаписи, свидетельствующие о невиновности предпринимателя и заключение экспертов, уверенны, что свидетелю звонил не он. Суд отказался заслушивать эти записи и рассматривать данные экспертизы.

Андрей Репин


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроекты

Партнерский проект

Тенденции

Самое читаемое

Приложение

Профиль пользователя