Михаил Иосилевич оставлен под стражей до конца марта

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей нижегородскому предпринимателю Михаилу Иосилевичу. Он останется в СИЗО до 28 марта 2021 года.

Как писал ранее «Ъ-Приволжье», господин Иосилевич был арестован 30 января по обвинению по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной в РФ «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. До этого он находился под подпиской о невыезде, но следствие решило изменить меру пресечения из-за того, что одному из свидетелей по делу кто-то звонил и голосом Михаила Иосилевича угрожал.

В ходе заседания суда защита готова была предоставить аудиозаписи, свидетельствующие о невиновности предпринимателя и заключение экспертов, уверенны, что свидетелю звонил не он. Суд отказался заслушивать эти записи и рассматривать данные экспертизы.

Андрей Репин