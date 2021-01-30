Арестован нижегородский бизнесмен Михаил Иосилевич

Московский райсуд в субботу арестовал до 28 февраля коммерсанта Михаила Иосилевича, обвиненного в сотрудничестве с нежелательной в РФ «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. С октябрьских обысков по этому делу, после которых покончила с собой журналистка Ирина Славина, он находился под подпиской о невыезде.

Следствие считает посягательством на основы конституционного строя тренинги движения «Голос» в кафе бизнесмена «То самое место». В субботу СУ СК заявило суду о давлении господина Иосилевича на свидетеля Ярослава Грача: по его показаниям, некто с голосом Михаила Иосилевича угрожал его родным. А до этого его якобы пугал заочно арестованный в России украинский пранкер Евгений Вольнов.

При этом сам господин Грач, по словам адвоката Алексея Мастасова, не осведомлен об участии Михаила Иосилевича в «Открытой России». Решение суда будет обжаловано.

Добавим, в отношении Михаила Иосилевича расследуется другое уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности гражданина РФ по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства»). При обысках у него в квартире силовики изъяли израильский паспорт и деньги в рублях и валюте, часть которых ему вернули. Обвиняемый не согласен с обеими вмененными статьями.

Роман Рыскаль