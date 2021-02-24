Цена нефти Brent превысила $67 за баррель впервые с января 2020 года

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,8% и достигла $67,2 за баррель, следует из торгов на лондонской бирже ICE. Это максимальная цена с января 2020 года.

Цена нефти марки WTI TI также увеличилась (+2,03%). Нефть торгуется на уровне $62,92 за баррель.

В феврале цены на нефть вернулись на допандемийный уровень. По мнению экспертов, они повышались на фоне холодной погоды в ведущих нефтедобывающих штатах США, ожиданий нового стимулирующего пакета от властей, а также постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19.

О ситуации на рынке — в материале “Ъ” «Нефть разогрелась на морозе».