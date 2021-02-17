Петербургский суд запретил еще одно аниме

Колпинский районный суд Петербурга признал запрещенной к распространению в России еще одно аниме — «Аки и Сора». Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее Василеостровский районный суд Петербурга вынес решения о блокировке четырех ссылок на подобный контент.

Запретить несколько десятков аниме и песню Моргенштерна потребовала петербургская прокуратура. Всего в суды Петербурга было подано пять исков. Решения по большинству из них уже вынесены.

Подробнее об исках — в материале «Ъ» «Прокуратуру оживило аниме».