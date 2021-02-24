Роман Абрамович следует модным курсом

Для Романа Абрамовича построили новую супер-яхту. Это 145-метровое судно, которое получило название Solaris. Как пишет журнал Forbes со ссылкой на источники, уже на следующей неделе яхту спустят на воду. Издание также выложило в сеть видео с верфи. Solaris — это восьмипалубное судно. Оно оснащено вертолетной площадкой, гаражом для тендеров — это сопроводительные лодки. На борту есть тренажерный зал, бассейн, джакузи. На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек. Отделка лодки, сообщает Forbes, пока не завершена.

Solaris — это по сути плавучий научный центр, предназначенный для работы в экстремальных условиях, отметил главный редактор журнала Yacht Russia Magazine Артур Гроховский: «Экспедиционное судно — это сейчас очень модно, оно предназначено для плавания в высоких широтах, в трудных для мореплавания водах. В основном их используют для прохождения в Арктике, то есть это районы Гренландии, Шпицбергена. Иногда посещают Антарктику.

Обычно такая яхта построена надежнее, чем яхта лакшери и суперлакшери.

Она имеет больший запас, большую автономность по топливу в первую очередь, потому что воду на борту можно опреснять, а топливо-то не возьмешь нигде. Иногда еще — сейчас это тоже стало очень модным — на борту основывается одна или несколько научных лабораторий. Можно предположить, что это либо “миллиардерские” забавы — у тебя своя лаборатория на борту, либо это форма благотворительности, когда в частное плавание будут приглашаться какие-то научные специалисты».

Solaris относится к так называемому классу яхт поддержки. Их функция — обеспечение транспортировки небольших судов или субмарин, оборудования для дайвинга, прием на борт вертолетов и тому подобное, уточняет Forbes.

Однако лодка Абрамовича, судя по описанию, может использоваться и просто как яхта для частных морских походов, предположил основатель компании Yacht Harbour Дмитрий Семенихин: «Все очень долгое время плавали по Средиземноморью и Карибам, через какое-то время какому-то количеству людей надоело, и они хотели плавать в другие места, что предполагало другое тепло. Это как раз эксплореры, которые могут дальше плавать, потому что в удаленных точках намного менее развита яхтенная инфраструктура, порты, поставки и так далее. Соответственно, нужно иметь более длительные запасы, чтобы комфортно плавать. А второе — это уже количество игрушек на борту, то есть вертолетов, подводных лодок, тендеров. На стандартных лодках становится просто недостаточно места, чтобы их хранить. Появился тренд строить вторую лодку именно предназначенную, в том числе для переноса таких водных игрушек. Стоимость строительства лодок такого размера часто зависит от отделки и от оснащения на борту. В целом лодки такого плана обычно стоят около $250-300 млн».

Частные исследовательские круизы стали новым трендом для состоятельных путешественников, отмечают владельцы яхтенных клубов. Заказчики хотят совместить экстрим с комфортом. Для таких экспедиций, например, Олег Тиньков построил свою яхту La Datcha — это первый в мире частный ледокол, который может преодолевать лед толщиной до 40 сантиметров. Предполагается, что аренда судна будет стоить около $800 тыс. в неделю.

Такие яхты могут использоваться как для туризма, так и для научных экспедиций, пояснил управляющий партнер «Буревестник Групп» Андрей Бойко:

«Вот уже несколько лет в мире существует такой тренд, когда судовладельцы строят яхту, предполагая, что они будут использоваться и как научные суда, и как обучающие платформы для каких-то научных или университетских программ.

Безусловно, и размеры, и количество гостей, которые могут быть размещены на борту такого судна, позволяет все это организовать. Кроме того, все оборудование, которым это судно будет укомплектовано, наверняка может быть не только для получения удовольствия, но и для сбора какой-то информации, для каких-то исследований и так далее».

Постройка Solaris для Романа Абрамовича заняла около шести лет. За это время параметры яхты несколько изменились. Изначально заказчик хотел построить лодку размером 139 метров, напоминают игроки рынка. Теперь, по оценке экспертов, Solaris станет самой крупной яхтой-эксплорером на воде.

У бизнесмена есть еще одна супер-яхта, которая больше Solaris, — это 162-метровое судно Eclipse. Его спустили на воду больше 10 лет назад. И тогда оно считалось самой большой частной моторной лодкой в мире. Стоимость Eclipse оценивается в $1,2 млрд.

Светлана Белова