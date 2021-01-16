Лига выдающихся бизнесменов-2021

Главным итогом прошедшего года стал рост позиций основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова. Он попал сразу в десять топов наших рейтингов, хотя годом ранее фигурировал только в одном. В большинстве списков господин Тиньков поднялся сразу на несколько десятков позиций. Заметно выросло медиаприсутствие владельца «Норникеля» Владимира Потанина (13 топов против 3 в 2019-м) и вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна. Сократили публичность гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (2 против 12) и президент—предправления ВТБ Андрей Костин (5 против 11).

Прививки помогают популярности

Медиаактивность богатых и влиятельных на фоне пандемии не снизилась, а у некоторых даже увеличилась.

Традиционно сильные позиции удерживает Герман Греф. Он вновь возглавил топ-10 самых упоминаемых в СМИ. Не снижать активность главе Сбербанка, возможно, помогло то, что еще в апреле он сделал прививку от коронавируса. А для переболевшего главы ВТБ Андрея Костина год сложился значительно тише — он покинул все четыре топа.

Упрочил положение глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Прежде всего благодаря активному продвижению вакцины «Спутник V».

Освоились в топах нефтяники — совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Помимо отраслевых событий держать хорошую медийную форму им помогал футбол. Спортивно-нефтяная повестка позволила обоим закрепиться и в рейтинге заголовщиков (см. ниже).

Глава РЖД Олег Белозеров вышел на первое место по упоминаемости в печатных СМИ. Правда, треть публикаций о нем вышла в ведомственном издании «Гудок». Григорий Березкин задержался в топ-10 самых упоминаемых в интернете благодаря тому, что часто фигурирует в новостях как владелец холдинга РБК.

В топ-10 самых заглавных ворвался Олег Тиньков. Он стал одним из главных ньюсмейкеров года благодаря провалившимся в итоге переговорам по слиянию Тинькофф-банка с «Яндексом». Также бизнесмену пришлось решать серьезные проблемы со здоровьем и налоговыми органами США. Не самые позитивные инфоповоды ввели его в проблемные топы (см. ниже).

Даже такой козырь, как вакцина от коронавируса, не помог Кириллу Дмитриеву сместить Романа Абрамовича с первого места среди самых упоминаемых в инопрессе. Миллиардер остается несменяемым лидером этого рейтинга восьмой год подряд.

Топ-10 самых позитивных (число публикаций в позитивном тоне с их участием значительно превышает число негативных) возглавили экс-руководители «Аэрофлота» и «РусГидро» Виталий Савельев и Николай Шульгинов, получившие в конце года министерские портфели.

Неплохо сложился год у Сулеймана Керимова, который еще в 2019-м входил в топ-10 самых критикуемых. В 2020 году на фоне роста цен на золото он возглавил список самых разбогатевших миллиардеров.

В топ-10 самых негативных оказалось много предпринимателей, столкнувшихся с преследованием со стороны правоохранительных органов. А также глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков, которому СМИ продолжают припоминать работу на посту министра обороны.

Без социальной дистанции

В период ограничения физических контактов выросла роль соцсетей, мессенджеров и других интернет-платформ.

Фигуранты рейтинга самых говорящих отметились рядом ярких заявлений. В частности, Павел Дуров комментировал закрытие блокчейн-проекта TON и разблокировку Telegram в России, отговаривал IT-предпринимателей от переезда в Кремниевую долину и предрекал падение доли iPhone до «ничтожной». Эти заявления были сделаны не журналистам, а в личном Telegram-канале, но без задержек перекочевали в сообщения информагентств и прессы.

Основатель Telegram и «ВКонтакте» сохранил лидерство в топе самых активных пользователей соцсетей. В числе других завсегдатаев рейтинга — глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, лидирующий по числу подписчиков в Facebook. Новые лица десятки — создатель сервиса знакомств Dating.com Дмитрий Волков (популярный аккаунт в Instagram) и экс-владелец «Магнита» и хозяин ФК «Краснодар» Сергей Галицкий (Twitter).

Покинул топ-10 сетевых Михаил Прохоров. Несмотря на значительную базу подписчиков, последняя активность в аккаунтах бизнесмена зафиксирована в 2015 году.

Первое место по запросам взял Анатолий Чубайс. Его неоднократно предсказанная, но в итоге неожиданно грянувшая отставка из «Роснано» вызвала такой интерес, что в топ попал также его сменщик Сергей Куликов.

Интерес интернет-пользователей к персоне Мусы Бажаева, вероятно, как и в случае с Сулейманом Керимовым, связан с драгметаллами. Одним из заметных событий в жизни владельца «Русской платины» стала сорвавшаяся сделка с «Норникелем».

После годичного отсутствия вернулся в поисковый топ сооснователь корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков. Помимо производственной деятельности он также известен как автор книжных бестселлеров, курсов и популярного YouTube-канала. Последний обеспечил ему попадание в топ самых сетевых.

Антивирусные управляющие

Пандемия не отдалила бизнесменов от власти и денег.

Наше исследование за 2020 год пополнилось рейтингом упоминаемости в коронавирусном контексте. На первом месте ожидаемо глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Помимо него в топ попали уколовшиеся и переболевшие, благотворители и представители пострадавших отраслей.

На фоне ограничений физически приблизиться к президенту удавалось немногим. Но количество упоминаний с властью у некоторых фигурантов исследования даже выросло. У занявшего первое место Игоря Сечина — сразу на треть. В течение года он неоднократно обсуждал с главой государства вопросы отрасли и даже подарил ему бутылку с «лучшей в мире нефтью».

Чаще других вместе с Владимиром Путиным упоминались главы госкорпораций и компаний с госучастием, а также представители узкого круга старых знакомых. Нельзя назвать завсегдатаем этого топа Владимира Потанина. Ему пришлось отчитываться за крупный разлив нефтепродуктов. Грозящий «Норникелю» рекордный штраф 148 млрд руб. обеспечил бизнесмену и первое место в рейтинге самых денежных.

В топе ориентированных на рубль в основном руководители госкомпаний. Некоторые из фигурантов (Николай Шульгинов, Виталий Савельев) к концу года и вовсе перешли на госслужбу.

Рейтинг ориентированных на валюту доказывает, что IT-отрасль в целом неплохо пережила кризисный год. В него попали оба основателя Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, продавшие свой стартап американскому венчурному фонду Insight Partners за $5 млрд. В результате журнал Forbes объявил о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров. Позже издание пересмотрело свои оценки, отметив, что не учло налоги.

Кампанию им составил основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. В отличие от коллег он смог закрепиться в мировом рейтинге Forbes (состояние $1,1 млрд), однако значится там представителем Великобритании.

Среди кризисных в 2020 году и те, кто испытывал трудности сам, и те, кто комментировал проблемы в профильных отраслях и экономике в целом. Появлению здесь главы «Газпрома» Алексея Миллера отчасти поспособствовали умножившиеся к концу года слухи о его возможной отставке.

Количество упоминаний бизнесменов в контексте санкций по сравнению с прошлыми годами значительно снизилось. Оно превышает тысячу лишь у Олега Дерипаски и Евгения Пригожина. Оба выделяются активной позицией, упорно оспаривая ограничения в иностранных судах.

«Скандальность» Евгения Пригожина связана с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации к политику Алексею Навальному и его соратникам. Елена Батурина в минувшем году была участницей сразу нескольких судебных тяжб. Кроме того, она оказалась невольно втянута в избирательную кампанию в США — республиканцы обвинили сына Джо Байдена Хантера в получении миллионов долларов от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Топ-3 благотворителей не меняется второй год. К привычным для большого бизнеса тратам на науку, культуру, образование и спорт в 2020-м добавился коронавирус. Олег Тиньков, поборовший лейкемию, объявил о создании фонда для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России.

В топе самых брендированных выделяется владелец группы Alltech Дмитрий Босов, 6 мая совершивший самоубийство. Незадолго до смерти он вошел в число долларовых миллиардеров Forbes.

Кто-то теряет, кто-то находит

Российский бизнес сохранил достойное представительство в международных рейтингах.

В глобальный рейтинг Forbes в 2020 году вошли 99 миллиардеров из России против 98 годом ранее. Их совокупное состояние сократилось с $421 млрд до $385 млрд. Состояние первой десятки снизилось с $178,5 млрд до $151,5 млрд.

Нарастить активы удалось лишь Владимиру Потанину, возглавившему список, и Алишеру Усманову. Больше всего потеряли Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко (по $5–6 млрд каждый).

В рейтинге Bloomberg (BBI) третий год подряд лидирует Владимир Потанин (45-е место в мире, $29,4 млрд). Владимир Лисин стал вторым, увеличив состояние более чем на $3 млрд. Пострадал больше других Вагит Алекперов, оценка его состояния снизилась на $4,5 млрд. Всего в рейтинг входят 23 миллиардера из России.

В рейтинге шанхайского исследовательского института Hurun Global Rich List фигурирует 91 представитель России (против 59 годом ранее) с совокупным состоянием $362 млрд. По числу богатейших людей страна занимает шестое место после Китая, США, Индии, Германии и Великобритании. Возглавляет российский список также Владимир Потанин.

Пандемия коронавируса стала главной новостью минувшего 2020 года. Как она отразилась на жизни богатых и успешных людей — в фотогалерее “Ъ”.

МЕТОДОЛОГИЯ Для исследования использовался список 450 богатейших бизнесменов и топ-менеджеров крупнейших частных и государственных компаний России. Рейтинги составлены с помощью электронных библиотек Integrum, «СКАН-Интерфакс», Factiva, сервиса Yandex Wordstat. Замеры упоминаемости проводились с 1 января по 31 декабря 2020 года по центральным СМИ (пресса, информагентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания). Упоминаемость в зарубежных СМИ рассчитана по материалам 10 тыс. печатных газет и журналов из 99 стран мира на 27 языках. Из итоговых рейтингов исключены персоны, присутствующие в медиасфере главным образом в качестве чиновников или политических и общественных деятелей.