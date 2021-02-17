Отдыху в Карелии и Геленджике добавят люкса

Роман Абрамович будет развивать курорты в Карелии и Геленджике. В начале февраля миллиардер зарегистрировал две компании — «Норд Эстейт» и «Юг Эстейт», пишет “Ъ”. Источники газеты отмечают, что недавно Абрамович размышлял над созданием люксового отеля с виноградником в Краснодарском крае. Что еще известно о курортных проектах Абрамовича? Об этом — Александр Рассохин.

Многие только в прошлом году начали серьезно рассматривать Карелию в качестве места, где можно провести отпуск. Оказалось, что в регионе отличные дороги, живописные пейзажи и пока не так много туристов. А вот приличных мест, где можно остановиться, практически нет. В итоге многим состоятельным туристам приходилось отказаться от поездки в Карелию, так что проект Романа Абрамовича на берегу Ладожского озера точно окажется востребованным, уверена президент карельского отделения Российского союза туриндустрии Ольга Лукина: «У нас на сегодняшний день на Ладоге можно провести отдых на высоком уровне в отелях “Дача Винтера” и “Ладожская усадьба”.

Однако людей, желающих снять там номер, гораздо больше, чем могут принять гостиницы.

Они отличаются близостью к Валааму, к горному парку “Рускеала”, к Акуловке, форелевому хозяйству — тут все более, чем замечательно».

Из-за дефицита качественного предложения строительство отеля в Карелии обойдется Роману Абрамовичу относительно недорого. По оценкам управляющего партнера компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, затраты стартуют от $100 тыс. за номер и выше. В Геленджике конкуренция выше: там есть несколько премиальных отелей, поэтому каждый номер Абрамовичу обойдется как минимум в $1 млн. И это адекватная сумма для инвестиций в субъект, который называют «русской Ниццей», продолжает Станислав Ивашкевич: «У нас город Геленджик превратился в настоящий качественный курорт, наверное, самый лучший который есть у нас на черноморском побережье. Он практически переплюнул Сочи по качеству, по внешнему виду, набережным, архитектуре, кафе, магазинам, ресторанам и так далее. Полицейские ездят на клабкарах. Конечно, надо понимать, что Геленджик — это курортный город, и он подвержен влиянию летнего сезона. Средняя загрузка по году там, конечно, меньше».

Еще один минус Геленджика как курортной зоны — проблемы с качеством воды из-за старых очистных сооружений. Эксперты отмечают, что строительство отеля занимает в среднем два-три года — не исключено, что за это время ситуация нормализуется. Впрочем, создать просто очередное место для лакшери отдыха Абрамовичу, судя по всему, неинтересно. Источники “Ъ” сообщают, что в Геленджике Роман Абрамович интересовался винодельней «Шато де Талю». Нынешняя владелица этой компании — Ольга Ткачева, которую в прессе называют женой экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Сейчас шато выращивает и перерабатывает виноград, но гостиничный бизнес не ведет, и эксперты не исключают, что на базе винодельни Роман Абрамович может открыть бутик-проект.

В первое время такие локации будут востребованы, но их рентабельность после завершения пандемии под вопросом, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович: «Если границы будут закрыты, любой туризм неизбежно будет развиваться в стране, поскольку больше некуда ездить. Если так будет, то это плохо для него закончится, потому что нормальный туризм не может существовать без конкуренции. Мы это во время СССР проходили, и до сих пор эта история нам аукается.

Традиции сервиса пока мало где появились.

В других регионах все-таки существует проблема с кадрами, с их подготовкой и образованием в гостиничной сфере. Это комплексный вопрос, который не решается только инвестициями миллиардера».

К слову, с прошлого года в России начала работать программа поддержки инвесторов, которые вкладывают деньги в Арктическую зону. На территории Республики Карелия таких зон шесть. Предпринимателям предоставляют льготы по налогам, пониженные тарифы страховых взносов и сокращенные сроки проведения плановых проверок. Попадет ли под программу бизнес Абрамовича, пока неизвестно.