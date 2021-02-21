Дмитрий Рыболовлев займется вип-курортом

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев превратит частный остров в приватный вип-курорт. Остров Скорпиос на западе Греции бизнесмен выкупил еще в 2013 году. До этого он полвека принадлежал семье магната Аристотеля Онассиса. Теперь там построят курорт с виноградниками, амфитеатром и гаванью для яхт. Сдавать в аренду остров будут целиком не меньше чем за миллион евро в неделю. Станет ли курорт популярен? И окупятся ли вложения? Расскажет Сергей Гусев.

Живописный Скорпиос, затерянный в Ионическом море, обещает полное уединение. Именно здесь в 1968 поженились Аристотель Онассис и Жаклин Кеннеди, а позже были похоронены сам бизнесмен и его дети. Однако к 90-м остров пришел в запустение, которому и положит конец амбициозный проект Дмитрия Рыболовлева. Роскошный вип-курорт будут сдавать в аренду, когда им не будет пользоваться семья миллиардера. А неделя проживания, по предварительным данным, обойдется минимум в миллион евро.

Клиенты найдутся, ведь ради приватного отдыха арабские шейхи и марокканский король целиком выкупали пятизвездочные отели, рассказывает исполнительный директор Luxury Travel Дионис Ангелидис: «У нас часто приезжает какой-нибудь эмир, король, и закрывается весь отель. Те люди, которые бронировали номера, вынуждены потом переселяться в другое место. Кроме того, те же шейхи сами не получают необходимой приватности. В случае со Скорпиос — это остров, вокруг которого металлическая цепь и запрещающие знаки. То есть там подплыть без особого разрешения невозможно. Ближайший завод находится в Италии через море».

Пока на острове площадью меньше квадратного километра расположены три жилых дома, вертолетная площадка и причал для яхты. Но к 2025 году там также появятся 12 вилл, спа-центр, свой виноградник, ферма и даже амфитеатр. Гавань планируют расширить для больших яхт. И хотя популярные морские маршруты обходят Скорпиос стороной, лишней такая стоянка точно не будет, уверен медиаменеджер, президент коммуникационной группы прогресс, владелец яхтенной компании Tabi Дмитрий Солопов: «Это не такие популярные направления, как Сардиния с Корсикой, как Амальфитанское побережье с Неаполем, Сицилия, Майорка и Лазурный берег. Скорпиос расположен немного на отшибе — если двигаться вдоль Хорватии, Черногории и потом по долгому переходу на юг мимо Албании, Корфу, еще ниже будет расположен этот остров. Там можно генерировать электричество, завозить все. Остров небольшой, но стоит огромных денег».

К слову, именно из-за сложного бракоразводного процесса, пишет Forbes, остров купил не сам Рыболовлев. Сделку примерно на €100 млн в 2013 году заключала одна из компаний траста, действующего в интересах дочери бизнесмена. Теперь главный вопрос: окупятся ли инвестиции? Одно только содержание острова обходится ежегодно в €1,5 млн. Учитывая стоимость строительства, после открытия курорт наверняка будет работать на уровне самоокупаемости, отмечает руководитель проекта о зарубежной недвижимости Tranio.ru Георгий Качмазов: «Это остров для себя, для организации мероприятий, для каких-то своих нужд, но при этом он будет использоваться для своеобразного нетворкинга.

Те, кто будут арендаторами, это наиболее состоятельные люди мира, таким образом инвесторы смогут познакомиться, устроить совместный бизнес.

Но если он захочет его продать, это тоже отдельная история. Такие объекты продаются не исходя из дохода, а исходя из желания покупающего обладать уникальным в мире объектом. И люди готовы переплачивать. Но если говорить с точки зрения доходности, то она будет минимальной, но стоимость содержания отбить возможно».

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А среди других потенциальных покупателей острова, который получил Рыболовлев значились Мадонна, Билл Гейтс и Роман Абрамович. Последний нашел альтернативный вариант. По данным “Ъ”, в феврале Абравомич учредил две компании, которые могут заняться развитием гостиничных объектов. Но в качестве локаций были выбраны более демократичные Карелия и Геленджик.

Елизавета Скобцева