Премьера Армении некому свергать

Армянские оппозиционеры начали перманентные акции гражданского неповиновения, итогом которых по их замыслу должна стать отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна. Эти акции проходят в Ереване в виде шествий и блокировки центральных улиц, а с 25 февраля должны начаться по всей стране. Оппозиция пытается повторить успех «бархатной революции» 2018 года, когда у протеста не было единой локации, и потому его нельзя было разогнать. Однако масштаб нынешних митингов намного меньше, чем три года назад. В чем причины этого, корреспондент “Ъ” Аршалуйс Мгдесян пытался выяснить на улицах Еревана.

Армянский протест, уже переживший несколько ничем не завершившихся ультиматумов Николу Пашиняну, получил новую точку отсчета. Ею стал митинг 20 февраля, на котором, несмотря на холодную погоду, собралось около 13 тыс. человек (по данным силовиков) и до 30 тыс.— по данным оппозиции. Выступивший там лидер «Движения по спасению родины» Вазген Манукян заявил, что существует два пути к свержению власти: либо бессрочные акции неповиновения и разрушение «опор режима» — лояльности силовиков и пассивности части граждан, либо «молниеносное восстание», к которому надо быть готовым в любой момент.

Эти слова стали поводом для заведения уголовного дела за «публичные призывы к насильственному захвату власти». Однако этот факт никак не помешал господину Манукяну выйти на улицу еще раз — уже 23 февраля. Утром этого дня оппозиционеры попытались не пустить Никола Пашиняна на работу, оцепив здание правительства, но получили жесткий отпор. Вечером же Вазген Манукян собрал соратников на площади Республики, чтобы дойти до здания полиции и потребовать объяснений, но начальник отделения пообещал встретиться с лидерами протеста в другой день.

Услышав это, оппозиционеры пошли к зданию Службы национальной безопасности Армении, потребовав от ее сотрудников прекратить выполнять приказы власти. Толпа скандировала лозунг «Армения без Никола» и ненадолго перекрыла несколько улиц.

Такая тактика сильно напоминает «бархатную революцию» 2018 года, которая и привела Никола Пашиняна к власти. По сути, силовики просто не могли противостоять протесту, потому что он не имел ни конкретного места, ни конкретного времени — люди постоянно перемещались, то и дело перекрывая автомагистрали, и разбегались при виде ОМОНа. Впрочем, тогда протест был куда более многочисленным и охватывал практически весь Ереван.

«Погода достаточно плохая, и людям неохота выходить на улицы в эти морозы,— пояснил “Ъ” участник акции 23 февраля Ишхан Мкртчян.— Многие нас приветствуют со своих балконов и окон. Кроме того, полиция применяет грубую силу в отношении оппозиционеров. В 2018 году такого не было».

Другая участница митинга, Маргарита Аракелян, считает причиной малочисленности «шоковое состояние общества из-за войны».

«Многие потеряли своих родных и близких, они скорбят, их родные скорбят. Люди пока не осознали масштабы катастрофы, с которой столкнулись мы. Надеюсь, это осознание придет постепенно, и придет оно вместе с тем пониманием, что без отставки Никола Пашиняна мы, как общество и государство, не сможем выйти из этого водоворота»,— сказала она “Ъ”.

Оба собеседника “Ъ” считают, что в случае отставки господина Пашиняна новые власти во главе с Вазгеном Манукяном (именно он считается кандидатом в премьеры от оппозиции) должны заниматься теми же проблемами, что и действующее руководство. Однако они убеждены, что оппозиция справится с этим «качественно и не за счет национальных интересов Армении». «Да, новые власти должны будут заниматься вопросами уточнения границы Армении с Азербайджаном, которая сильно увеличилась после поражения в войне. Новые власти должны поднять экономику страны, наладить работу государственных структур, которые сейчас в коллапсе. Пока Пашинян у власти, это состояние сохранится, у нас даже не будет надежды что-либо исправить»,— отмечает Ишхан Мкртчян. А вот идею военного реванша он называет не самой удачной:

«Сначала нужно поднять страну с колен, развивать ее экономику. Защитить то, что осталось от Карабаха после войны».

Маргарита Аракелян считает несколько иначе. «Мы должны развиваться и укрепиться, чтобы вернуть потерянные территории Арцаха (армянское название Карабаха.— “Ъ”). Я не представляю жизнь с турками и азербайджанцами, нормальные соседские отношения с ними. Это наши земли, они должны быть возвращены. Сейчас Армения и Арцах находятся в брошенном состоянии, и вся надежда на Россию»,— считает она, надеясь, что вскоре общество выйдет из послевоенного шока и начнет активные действия.

К этим действиям оппозиционеры как раз готовятся. Лидеры оппозиции в конце шествия 23 февраля сообщили, что с 25 февраля акции гражданского неповиновения пройдут по всей стране.